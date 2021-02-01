1.9 تريليون ودائع.. البنك الأهلي يزف بشرى للمواطنين حول فائدة الشهادة البلاتينية

قال يحيي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي ، إن الشهادة البلاتينية مازالت بفائدة 11% في بنكي مصر والأهلي وهو ما يعد عائدا جيدا للمواطن.





وأضاف يحيى أبو الفتوح، في تصريحات تليفزيونية على قناة "إم بي سي مصر"، أن سعر الفائدة ينخفض للمساعدة في إحداث حركة نشاط في السوق وتشغيل المصانع وزيادة حجم الاستثمارات في مصر.





وتابع يحيى أبو الفتوح "تقليل سعر الفائدة يساعد في زيادة الاستثمار وزيادة العمالة والدخل والفائدة لو استمرت 20% لن يستثمر أحدًا في مشروعات".





وأكمل يحيي أبو الفتوح " الهدف من تخفيض سعر الفائدة زيادة فرص الاستثمار والتشغيل وإتاحة فرص العمل".





ولفت يحيي أبو الفتوح "توجيهات البنك المركزي بالتوسع في صناديق الاستثمار ومجال الصكوك وهناك أفكار يتم دراستها للمساهمة في صناديق استثمار لمشاريع مختلفة ".





وأكمل يحيي أبو الفتوح "لدينا بنك مركزي قوي وهيئة رقابة مالية قوية ويقوموا بإحداث رقابة وحوكمة في مجال حوكمة صناديق الاستثمار للمشاريع المختلفة"، مضيفا: "هناك إقبال كبير على الشهادات والدوائع، ولدينا 1.9 تريليون جنيه ودائع منهم 1.2 تريليون جينه في الشهادات".



