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أخبار العالم

دبي تغلق الحانات والنوادي بعد الارتفاع الكبير في حالات الإصابة بكورونا

الإثنين 01/فبراير/2021 - 11:52 م
دبي
دبي
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على صالح
أعلنت دبي أنها ستغلق جميع الحانات طوال شهر فبراير بأكمله وتقييد الأنشطة الأخرى بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا عقب احتفالات ليلة رأس السنة التي جذبت الزوار من جميع أنحاء العالم.

كما أمرت الامارة بإغلاق المطاعم والمقاهي بحلول الساعة الواحدة صباحًا، بالإضافة إلى فرض قيود على الزحام على دور السينما والفنادق ومراكز التسوق والوجهات الأخرى.

ويأتي القرار بعد أن أصرت دبي مؤخرًا في الأسبوع الماضي على أنه "يمكننا القول بثقة أن الوضع الحالي تحت السيطرة".

وكان ذلك في الوقت الذي تعرضت فيه مرافق اختبار فيروس كورونا والمستشفيات لضغوط من 17 يومًا متتاليًا من الأرقام القياسية للفيروس كورونا اليومية المبلغ عنها في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.

وألقى الإعلان الصادر عن مكتب دبي الإعلامي للحكومة باللوم على "الزيادة الملحوظة في عدد انتهاكات الإجراءات الاحترازية" للقرار الذي اتخذه حكام المدينة بالوراثة.

وقال البيان: "تهدف الإجراءات إلى تعزيز جهود مكافحة كورونا، وحماية صحة وسلامة جميع المواطنين والمقيمين والزوار''.
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