دون مصاريف.. التعليم تكشف أشكال الدعم المقدم من المدارس المجتمعية للطلبة.. فيديو

قالت الدكتورة ياسمين هلال، مستشار وزير التربية والتعليم للمشاركة المجتمعية، إن المدارس المجتمعية تعتبر بمثابة مركز تنويري.





وأضافت "هلال، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "نسعي لأن تكون المدارس المجتمعية محورا يخدم الأهل والمجتمع بشكل أكبر"، متابعة: "نموذج المدارس المجتمعية دون مصاريف للطلبة حتي التخرج.. إضافة إلي وجود مساعدات مشروطة، من الممكن أن تكون مالية أو معونات غذائية".





وأشارت مستشار وزير التربية والتعليم للمشاركة المجتمعية، إلي أن هذا الدعم مرتبط بنسبة حضور الطالب بنسبة تتخطي الـ80% لكي يستفيد من هذه المعونات.





وأوضحت مستشار وزير التربية والتعليم للمشاركة المجتمعية، أنه يتم تقديم مساعدات مادية لأولياء أمور طلاب المدارس المجتمعية.