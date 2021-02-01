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توك شو

لبلبة: المخرج عاطف الطيب حسسني إنه خد مقلب فيا ..فيديو

الإثنين 01/فبراير/2021 - 11:59 م
لبلبة
لبلبة
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محمد القاضي
قالت الفنانة لبلبة، إن المخرج الراحل عاطف الطيب كان ذا إحساس عالٍ.

وأضافت "لبلبة"، خلال استضافتها ببرنامج "It's Showtime"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، «المخرج عاطف الطيب كان يتميز بإحساسه العالي، وكان يتمير بأنه يعرف إزاي يحضر الممثل من غير ما يخوفه ولا يرعبه».

وتابعت «المخرج عاطف الطيب مش من النوع إللي يقول هايل بعد الشغل»، موضحة «أنا لما اشتغلت في الأسبوع الأول قولت لنفسي الظاهر إني مش عاجبه الأستاذ، علشان اتعودت في الأفلام أن المخرجين يقولوا حلو أوي ويصقفوا».

وأوضحت «أنا مكنتش عارفه هو مبسوط مني ولا لا.. وكنت أروح البيت ابقي زعلانة، وأقول يا ترى هو جابني وأخذ مقلب فيا وأنا مش عاجباه»، مختتمة «والدتي قالتلي كليمه واسأليه علشان متبقيش قلقانه».

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