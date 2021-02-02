صحة النواب توافق على منح معاش تكاملي لأسر الفرق الصحية المتوفاة بالعدوى

أدخلت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، تعديلات على إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، ووافقت على اقتراح يقضي بأن يتم منح المتوفين من الفريق الطبي بسبب الإصابة أو بعدوى أو وباء من الأمراض المعدية والأوبئة "معاش تكاملي من قبل الصندوق" على أن تحدد اللائحة التنفيذية قيمة المعاش المستحق.





ويستهدف التعديل أن تستفاد أسر شهداء مرضى كورونا من الفريق الطبي من هذا المعاش.

وذكرت المذكرة التفسيرية لمشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية إلى أن العالم شهد فى الآونة الأخيرة أزمة صحية كارثية غير مسبوقة من حيث اتساع نطاق انتشارها وجسامة تداعياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ألا وهى جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)





ولفتت المذكرة التفسيرية ان الجائحة ولم تفرق بين حدود سياسية أو قارات أو ثقافات، وامتدت تلك الآثار لتشمل إرغام الدولة على الانعزال أو إغلاق الحدود، واقتصاديا أثرت تلك الأزمة على مكتسبات اقتصادية وتنموية.





ونوهت المذكرة الى بان الجائحة جعلت تلك الأزمة الكثير من الدول تلجأ إلى الحظر الطوعي أو الاختياري للمواطنين.





وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، ووافقت على قانونيين تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية لكنهم لم يعرضا على الجلسة العامة للمجلس



