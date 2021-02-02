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توك شو

لبلبة: عمري ما عملت فيلم وكنت ضامنة نجاحه.. فيديو

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 07:00 ص
لبلبة
لبلبة
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محمد القاضي
قالت الفنانة لبلبة، إن النجاح ليس مضمونا، معقبه: «عمري ما عملت فيلم وكنت ضامنة نجاحه».

وأضافت "لبلبة"، خلال استضافتها ببرنامج "It's Showtime"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: «دائما بكون خايفه.. وببقي باخذ الجائزة في أي تكريم، وأقول يا ترى هعمل ايه في اللي جاي».

وأشارت إلى ان : «المخرج عاطف الطيب كان بيتميز بإحساسه العالي، وإنه بيعرف ازاي يحضر الممثل من غير ما يخوفه ولا يرعبه».

وأوضحت: «المخرج عاطف الطيب مش من النوع إللي يقول هايل بعد الشغل»، موضحه: «أنا لما اشتغلت في الأسبوع الأول قولت لنفسي الظاهر إني مش عاجبه الأستاذ، علشان أتعودت في الأفلام إن المخرجين يقولوا حلو أوي ويصفقوا».
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