مواطن بالمنيا: عدد من ضحايا مستريح المنيا أصيبوا بجلطات بعد اكتشاف ما حدث.. فيديو

قال حمدي المغربي، أحد أهالي محافظة المنيا "المنيا"، أن بعض السيدات حصلن على قروض والآن أصبحن يتعرضن لوضع صعب بسبب عدم قدرتهن على سدادها.





وأضاف المغربي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كلمة أخيرة عبر "فضائية أون" أن ابعض المواطنين كانوا يعطون أموالهم لأحد المندوبين، في مقابل ورقة ، لكي يحصلوا على 15 ألف جنيه في الشهر.





ونوه بأن عددا من ضحايا مستريح المنيا أصيبوا بجلطات بعد اكتشاف ما حدث، مؤكدا أن "البيوت خربت".



