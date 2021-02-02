ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مرتجي: بكيت بعد استقبال الجماهير في الدوحة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:45 ص
خالد مرتجي
خالد مرتجي
Advertisements
حسام الحارتي
أكد خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي أن شعبية النادي واسمه سابقين في كل مكان وإنجازات القارية الدولية يتحدث عنها الجميع.

وقال خالد مرتجي في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس "، :" النادي الأهلي اسمه سابقه وهو اكثر نادي موجود في البطولة كأس العالم للأندية وشرف كبير تمثيلي القلعة الحمراء في مونديال الأندية .

وتابع:" الأهلي صاحب الفضل علينا جميعا ولن نوفيه حقه كله يتحدث عن الأهلي وإنجازاته القارية والدولية، وبكيت في مشهد استقبال الجماهير لبعثة الأهلي .

واوصل: الجماهير تتغنى بالخطيب والنادى الأهلى، والنادى ملك جمهوره ونتمنى إسعادهم خلال البطولة.

وأشار إلي وجود إجراءات احترازية داخل فندق إقامة النادي الأهلي للوقاية من  فيروس كورونا المستجد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أحمد شوبير يكشف خطة الأهلي أمام الزمالك في نهائي أبطال أفريقيا

أحمد موسى يرقص على الهواء بعد تتويج الأهلي بطلا لكأس مصر

محمد صبحي: نواجه سوء توفيق ونتمنى مساندة جماهير الإسماعيلي

نحترم ونساند نادي الزمالك.. أمير توفيق يتحدث عن صفقات الأهلي

الزمالك يكشف موقف فرجاني ساسي ومصطفي محمد

خالد مرتجى: كل مسحات لاعبي الأهلي سلبية.. والاستقبال في الدوحة أسطوري.. فيديو

ترشيحاتنا

الأمن فتح الدائري .. آخر المستجدات فى أزمة عقار فيصل المحترق

جامعة القاهرة تعلن موعد امتحانات الترم الأول وطرقها..فيديو

أحمد موسى يبكي على الهواء: الوحدة الصحية بتاعتنا ماكنش فيها إبرة ولا شاش

قرار عاجل من الشهر العقارى بخصوص إلغاء توكيلات البيع للنفس والغير من طرف واحد

دراسة: عرض غريب على اللسان يؤكد الإصابة بفيروس كورونا

قرار عاجل من الصين بسبب تفشي فيروس كورونا

Advertisements

وادي دجلة يتعاقد مع موهبة الأهلي في صفقة انتقال حر

هادي خشبة: بيراميدز أخطأ بالتعاقد مع رمضان صبحي.. واللوم يقع على من نصح اللاعب

رئيس المقاولون العرب يكشف سبب تعثر التعاقد مع مدافع الأهلي

عبدالله جمعة يكشف سر طلب شيكابالا بالبعد عنه أثناء المباريات

زبير بيه يكشف نقاط القوة والضعف فى الدحيل.. ويؤكد: أفشة نسخة أبوتريكة الجديدة

أخبار الزمالك | أول ردة فعل من مصطفى محمد بعد انضمامه لـ جالطا سراي.. ومدير التعاقدات يدرس الاستقالة

مرتجي: بكيت بعد استقبال الجماهير في الدوحة

مدرب الإسماعيلي: علاقتي مع بابل مثل "الأب وابنه".. حققت معه 6 بطولات وأعد الجماهير بتألقه

صبري: ديانج وحمدي فتحي الأفضل لقيادة وسط ملعب الأهلي أمام الدحيل

ليفربول يتعاقد رسميا مع بين دافيز لتدعيم خط الدفاع وتعويض غياب فان دايك

جماهير مولودية الجزائر تخرب مقر النادي قبل مواجهة الزمالك في دوري الأبطال.. فيديو

هادي خشبة: موسيماني ارتكب خطأين في مشاركة بواليا الأولى مع الأهلى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات وأسعار هيونداي توسان الجديدة.. موديل 2021

كيا كرنفال 2021 الجديدة تتسع لفريق كرة قدم كامل.. تفاصيل

دليل ألوان دم الدورة الشهرية المختلفة.. وماذا تكشف عن صحتك؟