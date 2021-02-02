مرتجي: بكيت بعد استقبال الجماهير في الدوحة

أكد خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي أن شعبية النادي واسمه سابقين في كل مكان وإنجازات القارية الدولية يتحدث عنها الجميع.
وقال خالد مرتجي في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس "، :" النادي الأهلي اسمه سابقه وهو اكثر نادي موجود في البطولة كأس العالم للأندية وشرف كبير تمثيلي القلعة الحمراء في مونديال الأندية .
وتابع:" الأهلي صاحب الفضل علينا جميعا ولن نوفيه حقه كله يتحدث عن الأهلي وإنجازاته القارية والدولية، وبكيت في مشهد استقبال الجماهير لبعثة الأهلي .
واوصل: الجماهير تتغنى بالخطيب والنادى الأهلى، والنادى ملك جمهوره ونتمنى إسعادهم خلال البطولة.
وأشار إلي وجود إجراءات احترازية داخل فندق إقامة النادي الأهلي للوقاية من فيروس كورونا المستجد.