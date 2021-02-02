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ديني

وافدة من ليبيا: مناهج الأزهر فتحت مداركي وجعلتني أبحر في الدين.. فيديو

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:28 ص
وافدة من ليبيا: مناهج
وافدة من ليبيا: مناهج الازهر فتحت مداركي
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محمد شحتة
كشفت زينب عيد، الدارسة بمرحلة الدكتوراه بكلية التجارة قسم إدارة الأعمال في جامعة الأزهر، من دولة ليبيا الشقيقة، رأيها في المناهج الأزهرية وما الذي تغير فيها بعد التحاقها بالأزهر الشريف.

وقالت زينب عيد، في حوارها لصدى البلد، إن المناهج الأزهرية تضيف لنا معلومات وثقافة دينية كثيرة فهي فتحت لنا مدارك كثيرة، وجلعتني أبحر في ديني أكثر، فمنهج الأزهر وسطي ويواجه التطرف، وغيرت كثيرا من تفكيري بعد دراستي فيه.

وتابعت: نشكر كثيرا المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، فهي تدعم الطالب الوافد بالدورات والمعلومات، وتضيف له كثيرا في حياته، وتنظم دورات إعداد الأئمة والدعاة، ونتمنى أن تستمر هذه الدورات والفعاليات وتنتشر كثيرا، وأنا عن نفسي استفدت منها كثيرا في حياتي الدينية والدنيوية، فتعلمت كيفية التعامل مع الأحاديث وعدم الأخذ بظواهر النصوص.

ونوهت بأن الطلاب الوافدين يفتقدون في الأزهر إلى مكتبة كبيرة، منوهة ان الأزهر خطى هذه الخطوة وينشئ مكتبة كبيرة يستطيع الطلاب الوافدين أن ينهلوا منها علومهم ويستعينوا بها في أبحاثهم.
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