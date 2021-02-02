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كريم السعيد: مباراة الدحيل لا تحتمل أي أخطاء.. والأهلي يمتلك نقاط قوة عدة.. فيديو

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 01:12 ص
المنتخب المصري
المنتخب المصري
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ندى عبد العزيز
قال كريم السعيد الناقد الفني إن بطولة كأس  العالم للأندية بالنسبة للأهلي أمر صعب لأنه سيواجه مستويات أخرى لم يشاهدها فى افريقيا والدورى المصرى.

وأكد السعيد خلال لقائه ببرنامج رأى عام المذاع على فضائية " Ten” أن نادى الدحيل القطرى الذى سيواجه الأهلى الخميس القادم يمتلك فرقة ممتازة مضيفًا أن هذه المباراة لن تكون سهلة بالمرة على النادى الأهلى .

وأوضح السعيد  ان الدحيل كان افضل الحلول للنادى الأهلى فى القرعة بعد انسحاب نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي؛ بسبب التدابير الاحترازية لدولة نيوزلندا .

وأضاف أن البطولة يشارك فيها ٦ فرق فكان الدور الأول للقرعة بين ٤ فرق فكان من الممكن أن يواجه الأهلى تيجريس أو أولسان .

وتابع السعيد أن مباراة الدحيل تحتاج من الأهلي تركيز شديد مع عدم الوقوع فى أى أخطاء لتخطيها، والاستعداد لمواجهة بايرن ميونخ الأثنين القادم.

وأشار إلى أن النادى الأهلى يمتلك العديد من نقاط القوة مثل حارس المرمى محمد الشناوي فهو يمثل نقطة قوة كبيرة للنادى بالإضافة  إلى على معلول الجبهة الشمال للنادى الأهلى ،ويتبقى بعض المشاكل فى الجبهة اليمنى بوجود محمد هانى، مضيفًا أن خط الوسط من نقاط القوة  أيضًا للنادى الأهلى من خلال الثلاثى عمرو السولية وأليو ديانج وحمدى فتحى.
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