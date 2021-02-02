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محافظات

الداخلية تفتتح نقطة تفتيش أمنية على طريق الرياح مركز ومدينة القنطرة غرب

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 02:01 ص
الداخلية
الداخلية
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انجي هيبة
إفتتح اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، مشروع تطوير ورفع كفاءة نقطة تفتيش قرية الرياح بمركز ومدينة القنطرة غرب و ذلك  طبقا لخطة تطوير المنشآت الشرطية والأداء الأمنى والخدمات الجماهيرية.

من جهته، أشاد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بالدور الذي تبذله الداخلية في الحفاظ على الأمن العام للمواطنين و العمل على تطوير الخدمات الجماهيرية لإقليم القناة وسيناء.

وتخدم نقطة شرطة الرياح طريقي الصالحية و القنطرة غرب، وتساعد علي سرعة الاستجابة لاستغاثات المواطنين و ضبط الهاربين من الأحكام القضائية.
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