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رياضة

العشري: بيراميدز بعيد عن منافسة الدوري

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 01:12 ص
طارق العشري
طارق العشري
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حسام الحارتي
قال طارق العشري المدير الفني السابق لنادي طلائع الجيش، إن جائحة كورونا تسببت في تعطيل مسيرته مع الفريق العسكري بالدوري الممتاز .

وأضاف طارق العشري في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس "، ان لاعبي طلائع الجيش تمكنوا من تحقيق بعض النتائج الإيجابية وتقديم أداء مميز أمام قطبي الكرة المصرية " الأهلي والزمالك".

وتابع:" الرحيل عن طلائع الجيش قرار جيد وفي توقيت مناسب خاصة في ظل غياب التوفيق ".

وواصل:" المنافسة على بطولة الدوري المصري هذا الموسم ستكون بين قطبي الكرة المصرية " الأهلي والزمالك"، وبيراميدز خارج المنافسه ".
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