ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

صبري: ديانج وحمدي فتحي الأفضل لقيادة وسط ملعب الأهلي أمام الدحيل

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:39 ص
ديانج وحمدي فتحي
ديانج وحمدي فتحي
Advertisements
حسن العمدة
قال محمود صبري الناقد الرياضي بالأهرام، أن أليو ديانج وحمدي فتحي هما الثنائي الأفضل لقيادة وسط ملعب الأهلي أمام الدحيل القطري، في افتتاح كأس العالم للأندية الخميس المقبل.

وأضاف صبري في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' لا أُفضل الاعتماد على 3 لاعبين في خط الوسط ، كما أُفضل عدم البدء بعمرو السولية حيث أن اللاعب عائد من الإصابة ومن الممكن الاعتماد عليه كأحد الأوراق الرابحة لموسيماني في شوط المباراة الثاني.

واختتم صبري ، الجيل الذهبي للأهلي في الفترة من 2004 وحتى 2010 لن يتكرر ، فهو من الأسباب الرئيسية في نجاح المنتخب الوطني في حصد ثلاثة ألقاب متتالية لكأس الأمم الإفريقية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

خاص | قائمة الأهلي النهائية لمواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا

تفاصيل محاضرة موسيماني للاعبي الأهلي قبل موقعة الزمالك

حمدي فتحي: شعرت أننا سنفقد المباراة بعد ضياع فرصة الشحات.. فيديو

حمدي فتحي: الشناوي عنفنا بين شوطي مباراة الأهلي والزمالك

أبرز غيابات الأهلي أمام طلائع الجيش.. كيف يسد موسيماني الثغرات في نهائي كأس مصر

كورونا طولت معاه.. شوبير يعلن آخر تطورات الحالة الصحية لـ عمرو السولية

ترشيحاتنا

الصحة العالمية تعلن حصول دولتين عربيتين على آلاف الجرعات من لقاح فايزر

هادي خشبة: بيراميدز أخطأ بالتعاقد مع رمضان صبحي.. واللوم يقع على من نصح اللاعب

بفستان جريء .. زينة تثير الجدل بإعلان تخرجها في كلية الحقوق

ميمي جمال تكشف سبب اعتزالها الفن.. فيديو

ليفربول يتعاقد رسميا مع بين دافيز لتدعيم خط الدفاع وتعويض غياب فان دايك

مركز بحوث الإسكان يفجر مفاجأة عن عقار فيصل: آخر حاجة الهدم

Advertisements

وادي دجلة يتعاقد مع موهبة الأهلي في صفقة انتقال حر

هادي خشبة: بيراميدز أخطأ بالتعاقد مع رمضان صبحي.. واللوم يقع على من نصح اللاعب

رئيس المقاولون العرب يكشف سبب تعثر التعاقد مع مدافع الأهلي

عبدالله جمعة يكشف سر طلب شيكابالا بالبعد عنه أثناء المباريات

زبير بيه يكشف نقاط القوة والضعف فى الدحيل.. ويؤكد: أفشة نسخة أبوتريكة الجديدة

أخبار الزمالك | أول ردة فعل من مصطفى محمد بعد انضمامه لـ جالطا سراي.. ومدير التعاقدات يدرس الاستقالة

مرتجي: بكيت بعد استقبال الجماهير في الدوحة

مدرب الإسماعيلي: علاقتي مع بابل مثل "الأب وابنه".. حققت معه 6 بطولات وأعد الجماهير بتألقه

صبري: ديانج وحمدي فتحي الأفضل لقيادة وسط ملعب الأهلي أمام الدحيل

ليفربول يتعاقد رسميا مع بين دافيز لتدعيم خط الدفاع وتعويض غياب فان دايك

جماهير مولودية الجزائر تخرب مقر النادي قبل مواجهة الزمالك في دوري الأبطال.. فيديو

هادي خشبة: موسيماني ارتكب خطأين في مشاركة بواليا الأولى مع الأهلى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات وأسعار هيونداي توسان الجديدة.. موديل 2021

كيا كرنفال 2021 الجديدة تتسع لفريق كرة قدم كامل.. تفاصيل

دليل ألوان دم الدورة الشهرية المختلفة.. وماذا تكشف عن صحتك؟