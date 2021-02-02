بعد عقد المنتدى العربي الاستخباراتي.. إبراهيم: مخططات خارجية تحاول النيل من أمن واستقرار دول المنطقة

قال اللواء محمد إبراهيم نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، تعليقا على أعمال الجلسة الافتتاحية للمنتدى العربي الاستخباراتي، إن كلمة الرئيس السيسي في المنتدى شملت الحديث عن أزمة العمل الاستخباري والمعوقات وطرح حل أزمة العمل الاستخباري .





واضاف محمد ابراهيم في تصريحات تليفزيونية على قناة " إم بي سي مصر"، أن هناك مخططات خارجية إقليمية ودولية تحاول النيل من امن واستقرار الدول المتواجدة في المنطقة.





وأوضح محمد ابراهيم:" هناك تدخل خارجي من دول اخرى في شؤون الدول في المنطقة والتدخل عسكري وأمني في بعض الدول، وهناك اختلافات سياسية بين بعض الدول العربي بما يعوق فكرة العمل الاستخباراتي الجماعي ".





واكمل محمد ابراهيم:" الرئيس اكد ضرورة تنحية الخلافات السياسية والاتجاه إلى ان يكون هناك عمل استخباري جماعي يجمع أجهزة المخابرات العربية لمواجهة المخاطر والتهديدات في المنطقة، ولابد من تواجد تنسيق وتبادل للرؤى والمعلومات ووجهات النظر حول مخلتف القضايا الهامة في المنطقة والاتفاق على مباديء موحدة لمواجهة الإرهاب والفكر المتطرف".





وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي ، امس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس في أعمال الجلسة الافتتاحية "للمنتدى العربي الاستخباري"، وذلك بمناسبة افتتاح مقر المنتدى بالقاهرة.





وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، إن الرئيس أعرب عن ترحيبه بالوفود المشاركة في المنتدى، حيث وجه كلمة افتتاحية أكد فيها أهمية تفعيل المنتدى العربي الاستخباري كآلية قوية وداعمة للتعاون الاستخباراتي الوثيق بين الدول العربية الشقيقة، فضلًا عن العمل على وضع منظومة متكاملة ومحكمة لمكافحة الإرهاب تعتمد على تقاسم الأدوار وتبادل الخبرات والتحديث والتطوير المستمر لآليات المواجهة في هذا الشأن.





كما شدد الرئيس على أهمية العمل الجماعي في إطار الأخوة العربية على استعادة الاستقرار في كافة دول المنطقة، لاسيما التي تشهد حالة من السيولة وتعصف بها الأزمات، وتسعى التنظيمات الإرهابية للاستقرار والتمدد فيها، مدعومة بقوى خارجية إقليمية ودولية تستهدف صناعة الفوضى من أجل السيطرة على مقدرات أوطاننا العزيزة، مناشدًا المشاركين جميعًا بالتعاون والوقوف صفًا واحدًا لنبذ الفرقة وتجاوز أي خلافات من أجل إعلاء مصالح الأوطان والشعوب العربية.