أستاذ الأمراض المعدية يكشف خطورة روث الحيوانات.. فيديو

قال الدكتور نبيل محمد بكير أستاذ الأمراض المعدية ، روث الحيوانات كان يستخدم في الماضي لإشعال النيران بدلا من الغاز بعد تجفيفه، بالإضافة الى انه كان يوضع للنباتات لأنه عبارة عن سماد طبيعي .
واوضح نبيل بكير خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الـ 9 " المذاع علي القناة" الاولي" ، اليوم بسبب التقدم العلمي أصبح هذا الروث يتم إلقاؤه على الطرق، وهذا يساعد علي انتشار الأمراض الوبائية والفيروسية المعدية ويساعد على نقل الامراض التي تصيب الإنسان والحيوان .
وتابع نبيل بكير، ان روث الحيوان يتكاثر فيه البكتريا الضارة وتأتي اليه الحشرات الناقلة تتغذى علية وبعدها تلمس الإنسان وتنقل إليه العدوى وجميع الأوبئة المنتشرة في العالم بسبب الحيوانات .