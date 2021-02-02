أستاذ الأمراض المعدية يكشف خطورة روث الحيوانات.. فيديو

قال الدكتور نبيل محمد بكير أستاذ الأمراض المعدية ، روث الحيوانات كان يستخدم في الماضي لإشعال النيران بدلا من الغاز بعد تجفيفه، بالإضافة الى انه كان يوضع للنباتات لأنه عبارة عن سماد طبيعي . تجفيفه،بالإضافةلأنه





واوضح نبيل بكير خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الـ 9 " المذاع علي القناة " الاولي" ، اليوم بسبب التقدم العلمي أصبح هذا الروث يتم إلقاؤه على الطرق، وهذا يساعد علي انتشار الأمراض الوبائية والفيروسية المعدية ويساعد نقل الامراض التي تصيب الإنسان والحيوان . الـ 9القناةأصبحعلىعلىتصيبالإنسان



