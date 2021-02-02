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أستاذ الأمراض المعدية يكشف خطورة روث الحيوانات.. فيديو

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:43 ص
روث الحيوانات
روث الحيوانات
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إبراهيم القادري
قال الدكتور نبيل محمد بكير أستاذ الأمراض المعدية ، روث الحيوانات كان يستخدم في الماضي لإشعال النيران بدلا من الغاز بعد تجفيفه، بالإضافة الى انه كان يوضع للنباتات لأنه عبارة عن سماد طبيعي .

واوضح نبيل بكير خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الـ 9 " المذاع علي القناة" الاولي"  ، اليوم بسبب التقدم العلمي أصبح هذا الروث يتم إلقاؤه على الطرق، وهذا يساعد علي انتشار الأمراض الوبائية والفيروسية المعدية ويساعد على نقل الامراض التي تصيب الإنسان والحيوان .

وتابع نبيل بكير، ان روث الحيوان يتكاثر فيه البكتريا الضارة وتأتي اليه الحشرات الناقلة تتغذى علية وبعدها تلمس الإنسان وتنقل إليه العدوى وجميع الأوبئة المنتشرة في العالم بسبب الحيوانات .
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