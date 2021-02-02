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منوعات

معجزة من 2000 عام.. العثور على مومياء بلسان ذهبي للحديث إلى الإله

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 01:08 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
اكتشف علماء الآثار الذين قاموا بالتنقيب في الموقع المصري القديم "تابوزيريس ماجنا" 16 مقبرة في مقابر منحوتة في الصخر، تحتوي إحداها على مومياء تحمل لسانًا مصنوعًا من الذهب.

ويتكهن الفريق أنه بعد إزالة لسان الشخص أثناء التحنيط، تم استبداله بالجسم حتى يتمكن المتوفى من التحدث إلى أوزوريس في الحياة الآخرة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكانت ممرات الدفن التي يعود تاريخها إلى حوالي 2000 عام، شائعة في العصور اليونانية والرومانية القديمة ، والتي كانت تحتوي على بقايا داخل جبل أو تكوين صخري طبيعي.

كما كان يوجد داخل المقابر عدد من المومياوات ، وعلى الرغم من تدهور البقايا منذ ذلك الحين، إلا أن الأقنعة الجنائزية الحجرية لا تزال سليمة - مما يسمح للفريق برؤية شكل كل شخص ذات مرة.

فيما تقود الحفريات فريق جامعة "سانتو دومينجو" التي تعمل في الموقع منذ ما يقرب من عقد من الزمان، إلى اكتشاف في السابق عدة عملات معدنية داخل معبد "تابوزيريس ماجنا" محفورة بوجه الملكة كليوباترا السابعة، مما يشير إلى أنها حكمت عندما دُفن العديد من الأفراد في مقابرهم المنحوتة في الصخور.

وبالإضافة إلى أن قطع التماثيل وأراضي المعبد تكشف عن قيام الملك بطليموس الرابع ببناء هذا المعبد الرائع، وقد حكم "بطليموس الرابع فيلوباتور" مصر في الفترة من 221 إلى 204 قبل الميلاد ، وبسبب اهتمامه بالاحتفالات والاحتفالات الفخمة ، فإن تراجع سلالة البطالمة يرجع عادةً إليه.

وتم العثور على الهيكل العظمي ذو اللسان الذهبي في حالة جيدة ، حيث أن جمجمته ومعظم هيكله لا يزال سليمًا، حها علماء الآثار من القبر المنحوت في الصخر وقوبلوا بجسم ذهبي لامع داخل فم الهيكل العظمي.

وخمَّن  علماء الآثار أن المحنطين أزالوا اللسان ، لكن اللسان الذهبي وضع في مكانه خلال طقوس الجنازة، والأمل هو أن يكون لهذا الفرد القدرة على التحدث إلى إله الموتى ، أوزوريس ، عند وصوله إلى الآخرة.

ويقال أن أوزوريس يحكم العالم السفلي وسيحكم على أرواح أولئك الذين ماتوا، ومن خلال إعطاء الشخص الذي مات منذ حوالي 2000 عام لسانًا ، ربما يكون قد سمح لهم بإقناع أوزوريس لإظهار الرحمة لأرواحهم.

ولم يتم الحفاظ على المدافن الأخرى ، لكن الدكتورة "كاثلين مارتينيز" التي تقود الحفريات ، كشفت عن عدد من الحلي الفاخرة والتماثيل الموجودة فوق القبور سليمة - مما سمح للخبراء بمعرفة من هم الناس.

كما تم العثور على واحدة مع بقايا "مذهبة وعليها زخارف مذهبة تظهر الإله أوزوريس"، وتم تزيين أخرى بتاج مذهل عندما تم وضعها للراحة ، وهي مزينة بالقرون ، وثعبان على الجبهة من المرجح أن يكون كوبرا.
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