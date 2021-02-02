حسام عبدالغفار: لهذا السبب قد يرفض بعض العاملين بالقطاع الصحي تلقي لقاح كورونا.. فيديو

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأمين المجلس الأعلي للمستشفيات الجاميعة، إنه تم البدء في التسجيل الإلكتروني للحصول علي لقاح كورونا بالمستشفيات الجامعية.





وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم حصر الأعداد التي ستتناول اللقاح، معقبا: «تلقي اللقاح اختياري، وممكن بعض العاملين يرفضوا تناول اللقاح».





وتابع: «الناس اللي اتصابوا بالفيروس وتم شفاءهم من الممكن ألا تكون لديهم رغبة في تلقي اللقاح»، متابعا: «مش كل اللي إحنا حاصرينهم هياخدوا اللقاح».





وأوضح المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أن أعداد الإصابات انخفضت بسبب التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية، معقبا: «الأعداد بتقل بقالها 10 أيام وإحنا شايفين دا علي أرض الواقع».