محافظ الإسكندرية الأسبق: نحتاج قانونا ملزما بأن تكون جراجات العقار لسكانه.. فيديو

قال المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الاسكندرية الأسبق تعليقًا على عقار فيصل المحترق إننا نحتاج إلى نص قانوني فعال وواضح يلزم بأن تكون جراجات العقار لسكانه فقط ويديره اتحاد الشاغلين فى إطار ضوابط محددة لمصلحة السكان.





وأوضح عبد الظاهر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج رأى عام المذاع على فضائية" Ten" أن القانون ينص على عمل جراج للسكان يسع سيارة لكل وحدة سكانية وإن زادت مساحة الوحدة عن ٢٠٠ متر يكون لكل وحده سكانية مكان لسيارتين ،مؤكدا أن هذا سيخلق حلولًا لأزمة المرور وتوفير الأمان.



