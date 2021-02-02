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محافظ الإسكندرية الأسبق: نحتاج قانونا ملزما بأن تكون جراجات العقار لسكانه.. فيديو

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 03:16 ص
عبد الظاهر
عبد الظاهر
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ندى عبد العزيز
قال  المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الاسكندرية الأسبق تعليقًا على عقار فيصل المحترق إننا نحتاج إلى نص قانوني فعال  وواضح يلزم بأن تكون جراجات العقار لسكانه فقط ويديره اتحاد الشاغلين فى إطار ضوابط محددة  لمصلحة السكان.

وأوضح عبد الظاهر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج رأى عام المذاع على فضائية" Ten" أن القانون ينص على عمل جراج للسكان يسع سيارة لكل وحدة سكانية وإن زادت مساحة الوحدة عن ٢٠٠ متر يكون لكل وحده سكانية مكان لسيارتين ،مؤكدا أن هذا سيخلق حلولًا لأزمة المرور وتوفير الأمان.

وأضاف عبد الظاهر أن العرف أصبح اقوى من القانون فيقوم مالك العقار بإجبار السكان للتنازل عن الجراج  من خلال إقناعهم بأن الوحدة السكنية أرخص من غير الجراج بالرغم من ان السكان يتحملون تكلفة إنشاء الجراج على ثمن الوحدات السكنية مثله مثل السطوح والمناور والمصاعد.
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