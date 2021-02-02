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أخبار البلد

السكة الحديد تعيد طفلا تائها لأهله.. ورئيس الهيئة: نسعى دائما لخدمة ركابنا

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:57 ص
المهندس أشرف رسلان،
المهندس أشرف رسلان،
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حمادة خطاب
أعادت هيئة السكة الحديد، بقيادة المهندس أشرف رسلان، البسمة، لعائلة طفل؛ بعد تغيبه منذ فترة طويلة، وذلك بإعادته لذويه. 

وتمكن ناظر محطة السكة الحديد بنجع حمادي محمود حمادة، في نجع حمادي، بإشراف المهندس يوسف حسن، مدير إدارة التشغيل، والمهندس كريم صلاح، رئيس قسم المحطات بنجع حمادي، وأحمد حنفي رئيس الحركة، من العثور على الطفل، عقب ورود بلاغ وإشارة رسمية لجميع المحطات من إدارة تشغيل السكك الحديدية في القاهرة  بقيادة المهندس أشرف خليفة رئيس الإدارة المركزية للرقابة علي التشغيل بتغيب الطفل إبراهيم أحمد سليمان من شبين القناطر. 

وشوهد الطفل من قبل أحد الركاب يستقل القطار 832 اتجاه قبلي الصعيد، كما وردت إشارة عاجلة من المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، لجميع المحطات بشأن تغيب الطفل، مرفق أوصافه، والذي استقل قطار 832، القاهرة أسوان، ومتابعة لحظة بلحظة من المهندس شعبان محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون المنطقة الوسطي، والمهندس محمد سالم مدير عام التشغيل بالمنطقة الوسطي أسيوط. 

وقالت الهيئة في بيان لها انه تم العثور علي الطفل برصيف محطة السكة الحديد في نجع حمادي بمعرفة ناظر المحطة، وعليه تم تسليم الطفل لشرطة قضائي نجع حمادي، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة والاتصال بأهل الطفل لطمأنتهم، والذين أعربوا عن بالغ سعادتهم وتقديرهم لجميع العاملين بالهيئة  وتم تسليمه بقطار 935 لعودته سالما لأهله.

من جهته، قال المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لـ صدى البلد، إن الهيئة دائما تسعي لخدمة المواطن، وتقديم ما يمكن له، موضحًا أن الهيئة تحاول دائما توفير ما يمكن تقديمه لكافة ركابها.

وأضاف رئيس الهيئة، أن عودة الطفل يعود لفضل جهد العاملين بالهيئة اللذين يسعون دائمًا لتقديم افضل خدمة لركاب الهيئة، مهنئًا أهل الطفل بعودته إليهم.
السكة الحديد تعيد طفلا تائها لأهله.. ورئيس الهيئة: نسعى دائما لخدمة ركابنا
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