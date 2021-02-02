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سمير فرج: المنتدى العربي الاستخباري حلم سنين.. ومكافحة الإرهاب مهمته الأساسية.. فيديو

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 02:59 ص
المنتدي العربي
المنتدي العربي
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ندى عبد العزيز
قال اللواء سمير فرج  المفكر الاستراتيجى إن مفهوم المنتدى الاستخباراتي هو الحصول على المعلومات التى تعد مهمة فى حياة العسكريين لأن كل معلومة دقيقة وصحيحة تكون قرارا صائبا وسليما.

وأوضح "فرج" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج رأى عام المذاع على فضائية " Ten" أن نظام المخابرات فى العالم يتبع نظامين وهما أجهزة المخابرات التى تعمل خارج الدولة وداخل الدولة.

وتابع فرج  أن هذا المنتدى "كان حلم من سنين نحاول جميعا تحقيقه، ولكن للأسف لم يتحقق، وكان هناك فى السنوات الماضية تعاون ثنائى وثلاثى فقط لتبادل المعلومات".

 وأشار "فرج" إلى أن ما حدث أمس من انطلاق فعاليات المنتدى الاستخباري؛ مجهود عظيم من المخابرات العامة المصرية التي على رأسها اللواء عباس كامل.

وأكد المفكر الاستراتيجى أن القمة الرئيسية لهذا المنتدى ولكل المجتمعين فيه؛ هو كيفية جمع المعلومات وتبادلها لمكافحة الإرهاب فى المجتمع العربي.
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