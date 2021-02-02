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محافظات

سكرتير مساعد بني سويف يتابع تنفيذ الإجراءات لبدء تفعيل منظومة ميكنة إدارة أصول الدولة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 03:01 ص
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
كلف الدكتور محمد هاني غنيم  محافظ بني سويف السكرتير العام المساعد اللواء حسام حمودة بعقد  اجتماع لمتابعة خطة عمل المحافظة في مجال تفعيل منظومة ميكنة إدارة أصول وأملاك الدولة. 

يأتي ذلك ضمن المشروع القومي لتكامل بيانات الدولة ومتابعة الإجراءات المنفذة  لإنشاء واستكمال منظومة ميكنة إدارة الأصول المملوكة للدولة،حيث حضر الاجتماع  هبة طه مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، وهيثم محمد مدير إدارة الإحصاء بمركز المعلومات بديوان عام المحافظة ، ورؤساء المدن. 
إقررايضا : 

وخلال الاجتماع،تمت مناقشة الموقف الحالى لما تم تنفيذه من خطوات وإجراءات  تم الاتفاق عليها في اجتماعات سابقة ، خاصة في مجال توفير الاحتياجات المطلوبة لتفعيل المنظومة في جوانب التجهيزات الفنية الخاصة بأجهزة الكمبيوتر وتوفير خدمة الإنترنت  وترشيح أسماء العاملين بالوحدات المحلية  المقرر تدريبهم وتأهليهم بشكل علمي على كيفية إعداد أعمال الحصر والتسجيل والرفع المكاني للأصول المملوكة للدولة وبيان موقفها سواء كانت مملوكة أو مؤجرة أو أصول غير مستغلة. 

وأشار السكرتير المساعد لمحافظة بني سويف  إلى المكونات اللازمة لتفعيل المنظومة والتي تستلزم إعداد قاعدة بيانات لتسجيل وحصر وإدارة أصول وأملاك الدولة وتطبيقات إدارة الملفات وإدارة المحتوى الإليكتروني لكافة المستندات المتعلقة،وغيرها من المكونات مثل تطبيق الذكاء الاصطناعي ومؤشرات الأداء والتقارير الإحصائية والمكتبة الإلكترونية. 

ولفت إلى توجيهات المحافظ بأهمية الإسراع في توفير مكونات المطلوبة لتفعيل المنظومة التي تستهدف تحقيق الإدارة الرشيدة للأصول المملوكة للدولة والحفاظ عليها من التعديات ودعم التقييم العادل للأصول وتعظيم عوائدها، من خلال الوقوف على القيم السوقية الفعلية باستخدام تقنيات حديثة والمساهمة في تفعيل العقود النموذجية للعلاقات التعاقدية التي تبرمها أجهزة ومؤسسات الدولة.
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