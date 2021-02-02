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رياضة

خالد جلال: الاستقرار سبب نجاح باتشيكو.. وعدم تتويج الزمالك بالدوري لغز كبير

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 03:30 ص
خالد جلال
خالد جلال
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عبدالله هشام
قال خالد جلال مدرب الزمالك السابق، إن الاستقرار هو السبب الرئيسي في نجاح البرتغالي جايمي باتشيكو مع الفريق الأبيض.

وأضاف خالد جلال ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :"توافر الاستقرار مع المدرب المصري حقق نجاحات كبيرة، وكثرة النجوم يمثل ضغطا فقط على المدير الفني".

وأكمل :" وافقت على عودة شيكابالا شرط تقبل المشاركة أو الاستبعاد، واللاعب نضج بشكل كبير، وأصبح جديرا بحمل شارة قيادة الزمالك، وأثبت دوره داخل وخارج الملعب".

وتابع :" أصريت على ضم إمام عاشور للزمالك، رغم مطالب المحلة المالية الكبيرة، ولكن اللاعب في حاجة لمزيد من الهدوء، خاصة وأنه مازال صغيرا وحماسه الزائد يتسبب له في مشاكل جمة".

واستطرد :" أحمد فتوح أفضل ظهير حاليا في مصر، ويوسف أوباما، يقع عليه ظلم كبير بسبب عدم ضمه لمنتخب مصر، رغم تألقه مع الزمالك وتحقيق أكثر من بطولة معهم".

وقال أيضا :" عدم التتويج الزمالك لفترات طويلة رغم إمكانيات لاعبيه، لغز كبيرة، الفريق يفقد نقاط في مباريات سهلة كما تواجهه ظروفا صعبة في أوقات أخرى تتسبب في ضياع البطولات".
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