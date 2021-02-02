أخبار التوك شو.. أحمد موسى يدافع عن أحمد مكي وكريم عبد العزيز بسبب الاختيار 2.. الصحة تعلن استلام دفعات جديدة من لقاح سينوفارم الصيني منتصف فبراير

عرضت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات التي تهم المواطنين نعرض لكم أبرزها :
استنكر الإعلامي أحمد موسى الهجمة التي يتعرض لها النجم أحمد مكي من الجماعة الإرهابية، بسبب مشاركته في بطولة مسلسل الاختيار 2، مشيرا إلى ان المسلسل سيفضح احفاد البنا والمعتصمين الإرهابيين في رابعة.
وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»: : « كريم عبد العزيز وأحمد مكي سيقدمان عملا دراميا تاريخيا يجسد ملحمة شهداء الشرطة الأبرار الذين قتلوا على يد الخونة من جماعة الإخوان الإرهابية»، موضحا ان الإخوان في حالة من الهيجان والغليان بعد نشر الفنان أحمد مكي صورته في كواليس المسلسل.
قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، إن مصر تسلمت 50 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا.
وأضاف "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر سوف تستلم دفعات أخرى من لقاح سينوفارم الصيني، ومن المقرر أن نتسلم لقاح أسترازينيكا عن طريق التحالف الدولي للتطعيمات.
أكدت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون البحوث، أن فيروس كورونا يعد من الأمراض الجديدة التي تستلزم تجديدًا فى بروتوكولات العلاج من حين إلى آخر.
وأضافت الدكتورة نهى عاصم، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامية كريمة عوض على قناة "القاهرة والناس"، "تتم مراجعة العلاجات أولًا بأول لمعرفة فرص مدى إضافة أدوية جديدة وجمع معلومات عن المرضى"، قائلةً "تطوير بروتوكول علاج كورونا أمر منطقي".
قال المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إنه تم توقيع اتفاقية تصنيع مشترك للأتوبيسات الكهربائية بين مصنع 200 أحد مصانع الإنتاج الحربي وشركة صناعة وسائل النقل.
وأضاف "مرسي"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الاتجاه العالمي أنه بحلول 2030 سوف يتساوى انتاج العالم من السيارات الكهربائية مع السيارات التي تعمل بالوقود، لافتا إلي أن هناك ما يقرب من 7 ملايين سيارة كهربائية في العالم.
أكد المستشار محمد سمير المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية أنه تم فتح تحقيق عاجل في ملف عقار الدائري المحترق بالكامل، مؤكدا أنه سيتم طرح تساؤلات عديدة كيف تم إنشاؤه وكيف استلم السلامة الإنشائية ووجود المخازن الخاصة وأين كان دور المسئولين والمشرفين على ذلك.
وأضاف سمير خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كلمة أخيرة عبر فضائية أون أن عقار الدائري المحترق يتبع تنظيميا قسم ومدينة كرداسة بالجيزة.
جامعة القاهرة تعلن موعد امتحانات الترم الأول وطرقها..فيديو
أكد الدكتور محمود علم الدين المتحدث باسم جامعة القاهرة أنه تم تحديد موعد امتحانات الترم الأول للجامعة مؤكدا أنه بعد يوم 20 فبراير تبدأ الامتحانات الخاصة بالجامعة.
وأضاف علم الدين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كلمة أخيرة عبر فضائية أون أن بعض الكليات ستطبق الامتحان الحضورى وبعض الكليات ستكون أونلاين عن طريق المنصات الإلكترونية للجامعة.
نفت الفنانة أنوشكا إصابة الفنان يحيى الفخراني بفيروس كورونا، منوهة بأن حياة أي الفنان يصدر كل يوم عنها العديد من الشائعات، مشيرةً إلى أن الفنانة رنا الرئيس أصيبت بالفيروس وأعلنت إصابتها.
وأضافت الفنانة أنوشكا، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن الدكتور يحيى الفخراني مازال يعمل في تصوير المسلسل، ولم يصب بأذى، متابعة "عندما أعمل مع الفنان يحيى الفخراني أظل أشاهده وأنسى دوري في التمثيل بسبب حبي له".
أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أننا نعد جميع المنتخبات الوطنية للمنافسة على البطولات، مشيرا إلى أن الوزارة تخطط مع الاتحاد المصري لكرة اليد لإعداد وجود منتخب وطني قوي، والتعاقد مع مدرب مميز للمنافسة بشكل قوي في البطولة.
وأضاف "صبحي"، خلال تصريحات ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة"، "عملنا في ظروف صعبة بسبب كورونا"، مشيرا إلى أن أوروبا كانت أكثر حظًا لاستكمال المسابقات المحلية لديهم.
قال محمد مختار المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن الصندوق وقع اتفاقية بالتعاون مع أجهزة الدولة، لتطوير قرية سيدي عبد الرحمن في مجال التعليم الأساسي والثانوي، علاوة على توفير مجمع حكومي لخدمة القرية والقرى المجاورة.
وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، تم شركة اعمار وفرت 110 ملايين جنيه لإعمار قرية سيدي عبد الرحمن؛ مشيرا إلى أنه أيضا تم توفير 30 مليون جنيه لتوفير لقاح فيروس كورونا للأهالي.
قالت الدكتور نهى عاصم، مستشار وزير الصحة للأبحاث الإكلينيكية: إن وزارة الصحة ترصد بيانات المصابين وأعداد الإصابات وتحورات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وبعد رصد التحورات وجب أن يتم مراجعة بروتوكول علاج المصابين بالفيروس من أجل إضافة بعض الأدوية.
وأضافت عاصم خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" ويقدمه الإعلامي سيد علي، أنه سيتم الإعلان عن التغيرات في بروتوكول العلاج الخاص بكورونا بشكل محدد الفترة المقبلة.