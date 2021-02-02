أخبار التوك شو.. أحمد موسى يدافع عن أحمد مكي وكريم عبد العزيز بسبب الاختيار 2.. الصحة تعلن استلام دفعات جديدة من لقاح سينوفارم الصيني منتصف فبراير

عرضت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات التي تهم المواطنين نعرض لكم أبرزها :







استنكر الإعلامي أحمد موسى الهجمة التي يتعرض لها النجم أحمد مكي من الجماعة الإرهابية ، بسبب مشاركته في بطولة مسلسل الاختيار 2، مشيرا إلى ان المسلسل سيفضح احفاد البنا والمعتصمين الإرهابيين في رابعة.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»: : « كريم عبد العزيز وأحمد مكي سيقدمان عملا دراميا تاريخيا يجسد ملحمة شهداء الشرطة الأبرار الذين قتلوا على يد الخونة من جماعة الإخوان الإرهابية»، موضحا ان الإخوان في حالة من الهيجان والغليان بعد نشر الفنان أحمد مكي صورته في كواليس المسلسل.









قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، إن مصر تسلمت 50 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا.

وأضاف "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر سوف تستلم دفعات أخرى من لقاح سينوفارم الصيني، ومن المقرر أن نتسلم لقاح أسترازينيكا عن طريق التحالف الدولي للتطعيمات.









أكدت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون البحوث، أن فيروس كورونا يعد من الأمراض الجديدة التي تستلزم تجديدًا فى بروتوكولات العلاج من حين إلى آخر.

وأضافت الدكتورة نهى عاصم، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامية كريمة عوض على قناة "القاهرة والناس"، "تتم مراجعة العلاجات أولًا بأول لمعرفة فرص مدى إضافة أدوية جديدة وجمع معلومات عن المرضى"، قائلةً "تطوير بروتوكول علاج كورونا أمر منطقي".

وزير الإنتاج الحربي: نسعى لتصدير الأتوبيسا ت الكهربائية لـ أفريقيا وأوروبا .. فيديو

قال المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إنه تم توقيع اتفاقية تصنيع مشترك للأتوبيسات الكهربائية بين مصنع 200 أحد مصانع الإنتاج الحربي وشركة صناعة وسائل النقل.

وأضاف "مرسي"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الاتجاه العالمي أنه بحلول 2030 سوف يتساوى انتاج العالم من السيارات الكهربائية مع السيارات التي تعمل بالوقود، لافتا إلي أن هناك ما يقرب من 7 ملايين سيارة كهربائية في العالم.







أكد المستشار محمد سمير المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية أنه تم فتح تحقيق عاجل في ملف عقار الدائري المحترق بالكامل، مؤكدا أنه سيتم طرح تساؤلات عديدة كيف تم إنشاؤه وكيف استلم السلامة الإنشائية ووجود المخازن الخاصة وأين كان دور المسئولين والمشرفين على ذلك.

وأضاف سمير خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كلمة أخيرة عبر فضائية أون أن عقار الدائري المحترق يتبع تنظيميا قسم ومدينة كرداسة بالجيزة.







