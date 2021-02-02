ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رئيس مركز البياضية: نعمل لإنشاء 7 محطات للغاز وتحويل السيارات للعمل به في الأقصر.. فيديو

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 04:19 ص
محطة غاز بالأقصر
محطة غاز بالأقصر
Advertisements
إبراهيم القادري
قال اللواء محمد صحصاح رئيس مركز البياضية بمحافظة الأقصر، إننا نعمل الآن على إنشاء 7 محطات غاز طبيعي  وجهزنا البنية التحتية في المحافظة لتشغيل وتركيب محطات تزويد السيارات بالغاز .

وأضاف صحصاح خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الـ 9"المذاع علي القناة الأولى، إنشاء محطات الغاز الطبيعي يحتاج إلى مواصفات معينة خاصة بأقطار الغاز وتكدسه في الخزانات، مؤكدا أن محطة الغاز الخاصة بمدينة البياضية تم الانتهاء من أعمال حفرها  في أسبوعين فقط وهذه اول محطة في المحافظة نبدأ بها من الـ7 محطات .

وأوضح صحصاح ،اننا سننتهي من أعمال حفر الـ7 محطات للغاز الطبيعي على آخر هذا الشهر، مؤكدا أن جميع هذه المحطات غير مقتصرة على تزويد السيارات بالغاز فقط ولكنها تحتوي على مركز لتحويل السيارات للعمل بالغاز .
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

التقى وكيل وزارة التموين.. محافظ أسيوط يوجه بالتوسع فى إنشاء محطات وقود الغاز الطبيعى

افتتاح أول محطة تموين سيارات بالغاز الطبيعى بمدينة شرم الشيخ

بدء إجراءات تحويل 9 محطات وقود للعمل بالغاز الطبيعي في أسيوط

تنفيذا لمبادرة الرئيس.. فودة يتفقد محطة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بشرم الشيخ

فايق هلال: تحويل السيارة من البنزين للغاز يستغرق ساعات.. فيديو

أحمد هيكل: إنشاء 300 محطة وقود تعمل بالغاز خلال 3 سنوات

ترشيحاتنا

الإخوان عندهم حرقان.. أحمد موسى يدافع عن أحمد مكي وكريم عبد العزيز بسبب الاختيار 2

حكم قراءة القرآن بدون تجويد .. مستشار المفتي يجيب

قرار عاجل من الصين بسبب تفشي فيروس كورونا

هادي خشبة: بيراميدز أخطأ بالتعاقد مع رمضان صبحي.. واللوم يقع على من نصح اللاعب

أحمد موسى يبكي على الهواء: الوحدة الصحية بتاعتنا ماكنش فيها إبرة ولا شاش

خمس كلمات رددها إذا تعرضت لوساوس أثناء الصلاة.. الإفتاء تحددها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أول مطار في العالم للسيارات الطائرة.. تفاصيل

لأول مرة .. ظهور فورد اكسبديشن 2022 الجديدة

شاهد.. فورد مافريك 2022 تظهر قبل الكشف الرسمي عنها