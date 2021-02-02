رئيس مركز البياضية: نعمل لإنشاء 7 محطات للغاز وتحويل السيارات للعمل به في الأقصر.. فيديو

قال اللواء محمد صحصاح رئيس مركز البياضية بمحافظة الأقصر، إننا نعمل الآن على إنشاء 7 محطات غاز طبيعي وجهزنا البنية التحتية في المحافظة لتشغيل وتركيب محطات تزويد السيارات بالغاز .





وأضاف صحصاح خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الـ 9 "المذاع علي القناة الأولى، إنشاء محطات الغاز الطبيعي يحتاج إلى مواصفات معينة خاصة بأقطار الغاز وتكدسه في الخزانات، مؤكدا أن محطة الغاز الخاصة بمدينة البياضية تم الانتهاء من أعمال حفرها في أسبوعين فقط وهذه اول محطة في المحافظة نبدأ بها من الـ7 محطات .



