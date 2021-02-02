ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وجدنا استقبالا حافلا.. وكيل مصطفى محمد: اللاعب شارك في تدريبات جالاطا سراي.. فيديو

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 01:39 ص
مصطفى محمد
مصطفى محمد
Advertisements
هاني حسين
كشف أحمد يحيي وكيل مصطفى محمد لاعب جالاطا سراي، كواليس انتقال اللاعب من نادي الزمالك إلى النادي التركي .

وقال أحمد يحيي  في تصريحات تليفزيونية  على قناة " إم بي سي مصر"، :"  مصطفى شارك في التدريبات، ولديه مباراة اليوم مع  فريقه التركي".

وأضاف أحمد يحيي:"  تم إجراء الكشف الطبي على مصطفى محمد واستكمال الإجراءات ووصلت البطاقة الدولية وانضم للتدريبات ".

 واكمل احمد يحيي:" وجدنا استقبالا حافلا من الجماهير التركية لـ مصطفى محمد، والجميع يقدر قيمته".

 ولفت احمد يحيي الى ان:"  وسائل إعلام تركية أذاعت على الهواء لحظات وصول مصطفى محمد لـ تركيا ومصطفى محمد انبهر من حفاوة الاستقبال".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

حسم صفقة مصطفى محمد لـ سانت إيتيان .. الزمالك يرد بقوة على الإعلام الفرنسي

بالأسماء.. ميدو يعلن رحيل 3 لاعبين عن الزمالك

أحمد بلال: صعب مصطفى محمد يقعد فالكاو على الدكة في جالاطا سراي

بعد وصوله إسطنبول.. موعد الظهور الأول لـ مصطفى محمد فى الدوري التركي

ترشيحاتنا

الفنانة أنوشكا تكشف حقيقة إصابة يحيى الفخراني بـ كورونا ..فيديو

قرار عاجل من الصين بسبب تفشي فيروس كورونا

زبير بيه يكشف نقاط القوة والضعف فى الدحيل.. ويؤكد: أفشة نسخة أبوتريكة الجديدة

الخفاش المتسبب في نقله موجود بمصر.. أستاذ حيوانات ضارة يحذر من فيروس جديد ينتشر عند تناول الفاكهة

أخبار التوك شو: وزير التعليم العالي يصارح المصريين بحقيقة وضع كورونا في مصر.. أحمد موسى يكشف علاقة الإخوان بعقار فيصل المحترق.. أنوشكا تكشف حقيقة إصابة يحيى الفخراني بـ كورونا

كيا كرنفال 2021 الجديدة تتسع لفريق كرة قدم كامل.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. فورد مافريك 2022 تظهر قبل الكشف الرسمي عنها

مواصفات وأسعار هيونداي توسان الجديدة.. موديل 2021

كيا كرنفال 2021 الجديدة تتسع لفريق كرة قدم كامل.. تفاصيل