وجدنا استقبالا حافلا.. وكيل مصطفى محمد: اللاعب شارك في تدريبات جالاطا سراي.. فيديو

كشف أحمد يحيي وكيل مصطفى محمد لاعب جالاطا سراي، كواليس انتقال اللاعب من نادي الزمالك إلى النادي التركي .





وقال أحمد يحيي في تصريحات تليفزيونية على قناة " إم بي سي مصر"، :" مصطفى شارك في التدريبات، ولديه مباراة اليوم مع فريقه التركي".





وأضاف أحمد يحيي:" تم إجراء الكشف الطبي على مصطفى محمد واستكمال الإجراءات ووصلت البطاقة الدولية وانضم للتدريبات ".





واكمل احمد يحيي:" وجدنا استقبالا حافلا من الجماهير التركية لـ مصطفى محمد، والجميع يقدر قيمته".





ولفت احمد يحيي الى ان:" وسائل إعلام تركية أذاعت على الهواء لحظات وصول مصطفى محمد لـ تركيا ومصطفى محمد انبهر من حفاوة الاستقبال".