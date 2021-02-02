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فن

حقا مناضلة.. أصالة تتغزل في أحلام بعد طرح الأخيرة أغنية فدوة عيونك

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 03:02 ص
اصالة واحلام
اصالة واحلام
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مصطفى كرم
وجهت الفنانة السورية أصالة الدعم لصديقتها الفنانة احلام بعد طرح الأخيرة أغنية " فدوة عيونك" والتي حققت نجاحا كبيرا بعد عرضها بساعات قليلة على يوتيوب. 

وكتبت أصالة عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي تويتر :"‏حقًّا مناضله بذلت مجهود بالتّأكيد فوق المعتادّ.. وحرصت على تقديم نفسها بأبهى صوره ،أحترمُ ما تقدّمه لأنّها جريئة موهوبة ولا تتوانى عنّ إبهارنا دائمًا بالجديد، هي الدّؤوبه المتجدّده.. وإن اختلفتُ معها لاأختلف عليها لأنّها تعشق ماتقدّم وتُخلص له ، إنّها أحلام ‎". 

وردت احلام قائلة" ‏اصاله الحبيبه الغاليه التي لايشابهها احد فنًا و شخصًا .. شكرًا اسعدتيني برأيك وانتي ايضًا دائما مختلفه متجدده نتشارك الجهد و النضال والسعي للنجاح و ابادلك الاحترام و الحب .. اصاله". 

وطرحت الفنانة الإماراتية أحلام  أولى أغنيات ألبومها الجديد التي تحمل عنوان "فدوة عيونك".
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