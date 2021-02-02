سعد سمير يحيي ذكرى شهداء الأهلي الـ 74

أحيا سعد سمير لاعب النادي الأهلي ذكرى وفاة 74 من مشجعي الأهلي في "مذبحة بورسعيد".





ونشر سعد سمير عبر استوري حسابه على إنستجرام، صورة لجماهير الأهلي ، وعلق عليها: "سلام على من أحب الأهلي من أجل الأهلي.. تخليدا لذكراكم حتى نلقاكم".





كما أحيت إدارة النادي الأهلي الذكرى التاسعة لشهداء الأهلي في مجزرة بورسعيد.







