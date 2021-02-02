النني يتألق من تدريبات أرسنال استعدادا لمواجهة وولفرهامبتون

شارك محمد النني، متابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، مجموعة من الصور له من تدريباته مع أرسنال.





وتألقت النني من تدريبات أرسنال استعدادا لمباراة وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي الممتاز وعلق قائلا "فقط المشاعر الإيجابية مسموح بها".





يذكر أن أرسنال تعادل مع ضيفه مانشستر يونايتد والتى جمعت الفريقين مساء السبت الماضي، على ملعب "الإمارات"، ضمن مباريات الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".





وكان مانشستر يونايتد الأكثر سيطرة وفاعلية خلال الشوط الأول من المباراة، وأهدر فرص التسجيل خاصة عن طريق برونو فرنانديز وراشفورد، وفى المقابل اعتمد أرسنال على الهجمات المرتدة مستغلا سرعة البرازيلى مارتينلى.





كما أهدر مانشستر يونايتد جميع الفرص التى سنحت لمهاجميه خاصة إدينسون كافانى وأنتونى مارسيال.



