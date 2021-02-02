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فن

يا أبو قلب زي الفل .. صابرين تهنئ محمد هنيدي بعيد ميلاده

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 05:45 ص
صابرين
صابرين
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مصطفى كرم
هنأت الفنانة صابرين عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صديقها الفنان محمد هنيدي بعيد ميلاده ال 56 

وكتبت صابرين " كل سنه وانت حبيب الكل يا أبو قلب زي الفل".

ويشارك محمد هنيدي، في بطولة فيلم "النمس والإنس"، مع عدد من نجوم الفن منهم منة شلبي وصابرين من إخراج شريف عرفة.


وكانت آخر أعمال الفنان محمد هنيدي مشاركته في مسرحية 3 أيام في الساحل والتي شارك في بطولته عدد من النجوم منهم محمد ثروت وبيومي فؤاد ومها أبو عوف.
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