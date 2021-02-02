رجل يتحول جلده للون الأصفر الداكن بسبب هذا المشروب

أصيب رجل بورم عملاق، تسبب في تحول لون بشرته إلى اللون الأصفر الفاتح، بعد عقود من الإفراط في الشرب والتدخين.





تم نقل الرجل البالغ من العمر 60 عامًا ، والذي يدعى "دو" إلى المستشفى في مدينة هوايان بوسط الصين، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.





واكتشف الأطباء ورمين ، أحدهما كان في البنكرياس ويسد القنوات الصفراوية، وتم تشخيص "دو" باليرقان، وتظهر الصور المزعجة أن رقبته وبطنه تحولتا إلى ظل أصفر غامق.





وقال الأطباء إنه كان مدخنًا وشاربًا بكثرة لأكثر من 30 عامًا، وتم تشخيص الورم الذي يسد القناة الصفراوية لـ"دو" على أنه ورم خبيث، وتوسل إليه الأطباء للتخلي عن الخمور والتدخين.





ومنذ إجراء عملية إزالة الأورام ، عاد جلده إلى لونه الطبيعي، وقال المسعفون إن انسداد القناة الصفراوية كان أحد الأسباب الرئيسية لليرقان الذي ينتج عنه تصبغ مصفر أو أخضر للجلد وحتى بياض العين.





وخرج "دو" من المستشفى منذ ذلك الحين وهو مصمم على تحسين أسلوب حياته.





وفي وقت سابق من هذا الأسبوع ، أزال الأطباء ورمًا يهدد الحياة من دماغ طفل بدأ في نمو شعره وأسنانه.



