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أخبار العالم

بايدن يقدم طلبا عاجلا إلى المحكمة العليا بشأن المكسيك

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 04:19 ص
الجدار الحدودي مع
الجدار الحدودي مع المكسيك
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شريف سيد
طلبت إدارة الرئيس جو بايدن، من المحكمة العليا الأمريكية، إلغاء حجتين مجدولتين بشأن سياسات الحدود المكسيكية المطبقة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وتركز إحدى الحالات، على استخدام ترامب لإعلان الطوارئ الوطنية لإنفاق 2.5 مليار دولار لبناء أجزاء من جداره الحدودي باستخدام أموال مخصصة لأغراض أخرى.

ويتعلق الآخر بسياسة أجبرت عشرات الآلاف من طالبي اللجوء على البقاء في المكسيك أثناء معالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم.

ومن ناحية أخرى، أعلن مسؤول بالجيش الأمريكي، أن وزارة الدفاع ستوقف بناء الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك مؤقتًا، مع استمرارها في مراجعة الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس جو بايدن بتعليق البناء.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال المتحدث باسم فيلق المهندسين بالجيش الأمريكي، ريني دبليو برونسون، إنه سيتخذ الإجراءات المناسبة وفقًا للأمر التنفيذي، وسيتم التنسيق مع وزارة الدفاع والشركاء في وزارة الأمن الداخلي.

ووفقًا للشبكة الأمريكية، يشرف سلاح المهندسين بالجيش الأمريكي على عقود بناء الجدار الحدودي، لافتا إلى أنه يتبع النصوص التي تفيد بكيفية تنفيذ الإيقاف المؤقت.

فيما قالت إحدى الإدارات للشبكة إن العمل قد يستمر في المواقع خلال الأيام القليلة المقبلة للتأكد من أنه آمن.
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