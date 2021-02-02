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رياضة

موعد مباراة أسوان ضد سيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 07:31 ص
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
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عبدالله هشام
يحل الفريق الاول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا ضيفا ثقيلا على منافسه أسوان  اليوم، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدورى المصري الممتاز.

وتقام مباراة أسوان ضد سيراميكا كليوباترا في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا وتذاع عبر قناة ON Time Sports 2 HD

ويسعى هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا لتحقيق الفوز والمنافسة بقوة على مركز ضمن المربع الذهبي بعد الاداء والنتائج الطيبة التي حققها الفريق في موسمه الأولى من بطولة الدورى الممتاز . 

وتضم قائمة سيراميكا كليوباترا للمباراة 20 لاعبا وهم كالتالي:

حراسة المرمى: محمود شكري - عامر عامر

خط الدفاع: وليد عبد المنعم - خالد صبحي - عبد الله محمود - رجب بكار

خط الوسط: ضياء قنديل - عاشور الأدهم - محمود نبيل - محمد ابراهيم - محمد توني

خط الهجوم: صالح جمعة - محمد مسعد - شادي حسين - رجب عمران "ريجا" - ماكسويل - أحمد ياسر ريان - وينفول كوبينا - ميدو جابر - أحمد غنيم

ويحاول فريق أسوان تحقيق أي نتيجة إيجابية حيث يعاني الموسم الحالي من نزيف النقاط حيث خسر اربعة مباريات وتعادل في 3 وحقق فوزين فقط . 

ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 14 نقطة بينما جاء فريق اسوان في المركز ال12 برصيد 9 نقاط . 
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