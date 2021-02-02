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أخبار العالم

اعتقال شبكة لتهريب المهاجرين إلى أوروبا

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 05:42 ص
الشرطة الموريتانية
الشرطة الموريتانية
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أ ش أ
اعتقلت الشرطة الموريتانية أفراد شبكة من المهربين تعمل على تهريب المهاجرين إلى الأراضي الأوروبية.

ونقلت صحيفة الصحراء الموريتانية صباح اليوم الثلاثاء عن بيان للشرطة ان الشبكة ألقي القبض عليها في منطقة السبخة جنوب العاصمة نواكشوط. 

وأوضح البيان أن هذه العملية تمت على إثر تحريات أسفرت عن تحديد هويات وأماكن أغلب افراد هذه الشبكة. 

واعترضت الشرطة امس الأول في شواطئ نواذيبو شمال موريتانيا قاربا يقل 62 مهاجرا سريا، كانت الشبكة تعمل على تهريبهم.

وتقيم موريتانيا واسبانيا تنسيقا في مواجهة المهاجرين الذين غالبا ما ينطلقون من شواطئ موريتانيا والسنغال في طريقهم الى جزر الكناري الاسبانية القريبة جغرافيا من شواطئ نواذيبو الموريتانية.
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