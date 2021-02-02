الصحف الإماراتية.. الجامعة العربية تعلق على أزمة سد النهضة.. غضب عارم ضد إخوان تونس.. بابا الفاتيكان يزور العراق

الصحف الإماراتية:





*الجامعة العربية تعلق على أزمة سد النهضة

*غضب عارم ضد إخوان تونس

*بابا الفاتيكان في العراق





سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، الضوء، على أهم الموضوعات المتعلقة بالشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، فيما ركزت على أهم الموضوعات في الشأن المصري.





البداية من صحيفة البيان، عملًا بتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اعتمدت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي برئاسة الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، مجموعة جديدة من التدابير الوقائية ينتهي تطبيقها حتى نهاية فبراير الجاري، وذلك بهدف حماية المجتمع من تفشي وباء «كوفيد 19».





فيما دانت دولة الإمارات، بشدة، الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقًا في العاصمة الصومالية مقديشو، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى أبرياء.





ومن مصر، دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الوقوف صفًا واحدًا لنبذ الفرقة وتجاوز أي خلافات من أجل إعلاء مصالح الأوطان والشعوب العربية، مشدّدًا على أهمية تفعيل المنتدى العربي الاستخباراتي كآلية قوية وداعمة للتعاون الاستخباراتي الوثيق بين الدول العربية الشقيقة.





وحول سد النهضة، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن تقديره للدور الذي يقوم به الاتحاد الإفريقي في رعاية المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة.





وإلى تونس، دفع رئيس حركة النهضة الإخوانية، ورئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، بنفسه إلى عين العاصفة، بعد أن وضع نفسه في مواجهة مع الفاعلين السياسيين، بعدما أبدى نزعة للانقلاب على الرئيس قيس سعيد، والتقليل من دوره؛ عبر وصفه بـ «الرمزي».





واستمرت ردود الفعل المنددة بتصريحات الغنوشي، إذ اعتبرها القيادي بحزب التيار الديمقراطي، وعضو الكتلة الديمقراطية في البرلمان، محمد عمار، تصريحات غير مسؤولة، من رجل يعتبر نفسه مسؤولًا، مشيرًا إلى أنّ الغنوشي رئيسا للترويكا البرلمانية، وليس لكل البرلمانيين.





ومن السودان، لم يتبق سوى أيام قلائل على إعلان رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، عن حكومته الانتقالية الجديدة التي يأتي تشكيلها عقب تضمين الفصائل المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام.





وفي ليبيا، انطلق ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، في مسعى لاختيار أعضاء السلطة التنفيذية وإنهاء الانقسام الذي تعانيه البلاد منذ سنوات. وأشادت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز، بما أحرز من تقدّم في الحوار السياسي بين الليبيين، مؤكّدة أنّ ليبيا حققت تقدمًا كبيرًا على طريق الديمقراطية، وأنّ الهدف هو إعادة الشرعية إلى المؤسسات الليبية.





ومن لبنان، يتواصل التوتر والتظاهرات في شوارع مدينة طرابلس اللبنانية، وسط انتشار كثيف للجيش بمعظم الشوارع الرئيسية.





وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، أعلنت سيدة أعمال ليبية مستقلة نيتها الترشح لمنصب رئاسة الحكومة في بلادها جنبًا الى جنب مع شخصيات بارزة، بعد أن ظل حكرًا على الرجال.





وتسعى "إيمان الكشر لتحقيق حلم وصول أول امرأة إلى هذا المنصب، ورغم أنها لم تأت من الوسط السياسي، لكنها قررت خوض السباق مع شخصيات سياسية معروفة تعمل في هذا المجال منذ سنوات، كأول امرأة تترشح لمنصب رئيس الحكومة في ليبيا.





ومن العراق، قال البابا فرنسيس، إنه يعتزم زيارة العراق، الشهر المقبل، حتى إذا كان معنى ذلك أن كثيرًا من المسيحيين العراقيين لن يتمكنوا من رؤيته بشخصه بسبب قيود "كوفيد-19".





ودوليا، أثار الانقلاب الذي قاده الجيش في ميانمار، مع اعتقاله الزعيمة أونج سان سو كي، ومسؤولين آخرين، سلسلة تنديدات من كل أنحاء العالم، على رأسها الولايات المتحدة، فيما أعلن قادة الانقلاب اعتزامهم تسليم السلطة بعد إجراء انتخابات حرة ونزيهة لم يحددوا لها موعدًا.





وندّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس «بشدّة» باعتقال أونج سان سو، وزعماء سياسيّين آخرين. وقال إنّه مع «الإعلان عن نقل كلّ السلطات التشريعيّة والتنفيذيّة والقضائيّة إلى الجيش»، فإنّ «هذه التطوّرات تشكل ضربة قوية للإصلاحات الديمقراطيّة في بورما.





ومن ناحية أخرى، تتبلور هذا الأسبوع محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب الثانية غير المسبوقة من خلال رسم الديمقراطيين إطارًا لدعواهم، وسعي ترامب على عجل لإعداد دفاعه، وسط ارتباك في فريق محاميه.





ومن المقرر أن يقدم ترامب رده على الاتهام الموجه له اليوم الثلاثاء، لكنه غيَّر رئيس فريق المحامين في عطلة الأسبوع، في مؤشر جديد إلى تمسكه بموقفه بأن انتخابات 2020 تم تزويرها.



