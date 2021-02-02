برنامج تدريبي لطلاب تمريض الامتياز فى ٣مستشفيات بشمال سيناء

استأنفت مديرية الشؤون الصحية فى محافظة شمال سيناء ، البرنامج التدريبي لطلاب التمريض الامتياز، للعام 2021م. اعتبارا من اول فبراير ، وذلك بناء على توجيهات الدكتور طارق محمد كامل شوكه وكيل وزارة الصحة بالمحافظة .

وأكد الدكتور أحمد عبد الفتاح مدير إدارة التدريب بالمديرية أنه يتم تدريب طلاب الامتياز بمستشفيات المحافظة : العريش العام ، ومستشفى بئر العبد المركزي النموذجي، ومستشفى الشيخ زويد المركزي.

وأشار الدكتور أحمد عبد الفتاح إلى ضرورة توجه الطلاب الى إدارة التدريب والمدارس بمديرية الصحه فى مدينة العريش لإنهاء إجراءات التدريب فى المستشفيات التابع لها محل الإقامة الخاص بالطالب.

ومن جهة أخرى ، نظمت إدارة مكافحة العدوى فى مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء ، برنامج تدريبي دورة لخريجي مدارس التمريض مستشفى بئر العبد المركزى النموذجي ، على الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى وكيفية التعامل مع جائحة كورونا ، وذلك فى قاعة التدريب بالمستشفى .

وأكد الدكتور حمدى عبد الله مدير إدارة مكافحة العدوى ، أنه تم تدريب هيئة التمريض على كيفية تحديد حالة الإصابة بمجرد ظهور المرض ، وكيفية التنفيذ السليم لتدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها لضمان عدم انتقال الفيروس إلى العاملين فى المستشفى ، والرعاية الصحية للمصابين .

ووجه أعضاء هيئة التمريض بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والواقيات والتطهير المستمر للأيدى والأسطح والأدوات المستخدمة والحفاظ على التباعد والمسافات الآمنة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.



وقد تفقد فريق مكافحة العدوى بادارة الشيخ زويد الصحية ، الأقسام الطبية في مستشفى الشيخ زويد المركزي محافظة شمال سيناء، وذلك لعمل تقييم بشان فعالية تطبيق اساسيات واجراءات مكافحة العدوى، ومدى توافر مستلزمات العدوي داخل اقسام المستشفى .

وفي نهاية جولة والفريق ، تم تكريم الممرضة شيماء عبد الناصر ، والممرضة رانيا سالم بقسم الاستقبال والطوارئ من قبل مدير المستشفى الدكتور أحمد عبدالوهاب ورئيس فريق مكافحة العدوى بالمستشفى ، الدكتورة بسمة محمد عبد الرحمن.

وقد ناشدت إدارة التثقيف والتعليم الصحي بمديرية الصحة.

في محافظة شمال سيناء، المواطنين بمختلف المراكز ، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات واتباع التعليمات الخاصة بطرق الوقاية والحرص على عدم نقل العدوى أو الإصابة، خاصة في هذه الفترة الصعبة والتي تشهد تحور الفيروس وسرعة انتشاره ، مع ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات الواقية والبعد عن التجمعات ، ونظافة اليدين باستمرار بفركهما بمطهر كحولي أو غسلهما جيدًا بالماء والصابون،للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا المستجد .

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