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أخبار العالم

رئيس جنوب أفريقيا: وصول لقاحات كورونا يدل على الوفاء بوعودنا

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 08:11 ص
رئيس جنوب أفريقيا
رئيس جنوب أفريقيا " سيريل رامافوسا "
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أ ش أ
أعلن رئيس جنوب أفريقيا " سيريل رامافوسا " أن وصول أول دفعة من لقاحات التطعيم ضد فيروس كورونا "كوفيد – 19" إلى بلاده يدل على وفاء حكومته بوعدها بتحويل حركة مد وباء كورونا إلى العكس. 

جاء ذلك فى معرض خطاب ألقاه رئيس جنوب أفريقيا الليلة الماضية بشأن تطورات جهود حكومته الرامية إلى مكافحة وباء كورونا .

وقال رئيس جنوب أفريقيا إن وصول هذه الدفعة من لقاحات التطعيم يؤكد وفاءنا بوعودنا بانه يمكننا تحويل حركة مد هذا المرض - الذى تسبب فى الكثير من الدمار و المتاعب لبلادنا وللعالم - إلى الاتجاه العكسى " . 

وأضاف الرئيس رامافوسا "أنه سيتم فحص هذه اللقاحات فى المعمل الوطنى للرقابة حتى يمكن التأكد من الحفاظ على سلامتها " . 

وأضاف قائلا أنه وفقا لاستراتيجيتنا المرحلية ، سيتم اعطاء الأولوية لتطعيم العاملين فى مجال الرعاية الصحية بالقطاعين العام والخاص فى المرحلة الأولى" .

ومضى قائلا " انه بمجرد استكمال عملية تطعيم العاملين بمجال الرعاية الصحية، سيتم الانتقال إلى المرحلة الثانية، وهى تطعيم العمال الأساسيين، والمواطنين الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما و المرضى المصابين بأمراض مصاحبة لمرض كورونا والمواطنين الذين يقيمون فى دور رعاية المسنين".
 
وأشار رئيس جنوب أفريقيا إلى أنه لن يتم اجبار أحد على التطعيم بهذا اللقاح ، ولن يتم منع أحد من السفر أو المشاركة فى أى نشاط عام إذا لم يتم تطعيمه.

يذكر أن الدفعة الأولى من لقاحات التطعيم ضد فيروس كورونا تحتوى على مليون جرعة لقاح " أسترازينيكا " أنتجها المعهد الهندى للقاح ، ومن المتوقع أن تبدأ عملية التطعيم به فى جنوب أفريقيا اعتبارًا من منتصف شهر فبراير الحالى.
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