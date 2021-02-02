يحدث اليوم: صراع صدارة الدوري يحتدم.. واجتماعان في البرلمان والجامعة العربية

يشهد اليوم الثلاثاء، الموافق، 2 من فبراير 2021، العديد من الأحداث المهمة، نقدمها لكم عبر السطور التالية:





القاهرة .. تعقد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب اجتماعا لمناقشة عدد من الموضوعات.





الإسكندرية .. ينظم مركز الدراسات القبطية التابع لقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، دورة علمية مكثفة، تحمل عنوان "التاريخ المجهول لأقباط مصر وبطاركتها في القرن 14م"، وذلك عن طريق البث عن بُعد (Online).





القاهرة .. تنظم وزارة الأوقاف المصرية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام، ندوة للرأي بعنوان "التسامح وأثره في استقرار المجتمع".





القاهرة .. يعقد عبر تقنية الفيديو كونفرنس من مقر الجامعة العربية اجتماع على مستوى الخبراء بالتعاون والتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لمناقشة مشروع خطة عمل "الاستراتيجية العربية بشأن إتاحة خدمات الصحة العامة في سياق اللجوء والنزوح بالمنطقة العربية" .





القاهرة .. تسير شركة "مصر للطيران" 42 رحلة جوية إلى العديد من مدن وعواصم العالم؛ لنقل 3710 ركاب.





الجونة .. تقام مباراة كرة القدم بين فريقي الجونة والإنتاج الحربي في الأسبوع الحادي عشر من الدوري العام المصري على استاد الجونة.





القاهرة .. تقام مباراة كرة القدم بين فريقي أسوان وسيراميكا كيلوباترا في الأسبوع الحادي عشر من الدوري العام المصري على استاد بتروسبورت.





المحلة الكبرى .. تقام مباراة كرة القدم بين فريقي غزل المحلة والزمالك في الأسبوع الحادي عشر من الدوري العام المصري على استاد المحلة.





الإسكندرية .. تقام مباراة كرة القدم بين فريقي المصري والبنك الأهلي في الأسبوع الحادي عشر من الدوري العام المصري على استاد برج العرب.





فيينا .. تبدأ آن ليندي وزيرة خارجية السويد والرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، زيارة إلى موسكو لعقد اجتماعات مع مسئولين رفيعي المستوى لبحث سبل تعزيز التعاون الروسي الأوروبي.