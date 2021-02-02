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رياضة

لن ننساكم.. حمدي فتحي يحيي ذكرى الشهداء الـ74

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 08:12 ص
حمدي فتحي
حمدي فتحي
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مصطفى كرم
أحيا حمدي فتحي  لاعب النادي الأهلي ذكرى وفاة 74 من شهداء الأهلي في مذبحة بورسعيد.

ونشر حمدي فتحي عبر استوري بحسابه إنستجرام صورة لجماهير الأهلي وعلق عليها قائلا "لن ننساكم". 

وأحيت إدارة النادي الأهلي الذكرى التاسعة لشهداء الأهلي في مجزرة بورسعيد.

ووضع وفد من النادي ضم كلا من؛ خالد الدرندلي، أمين الصندوق، وجوهر نبيل، ومحمد الدماطي، ومحمد سراج الدين، أعضاء مجلس الإدارة، ورؤوف عبدالقادر، مدير النشاط الرياضي، وخالد مرسي، مدير مقر الجزيرة، وعماد حلمي، المدير المالي، وعلاء صلاح، مدير الأمن، وحارس محمود مسئول المهمات بالفريق الأول لكرة القدم، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري، وقرأوا الفاتحة للشهداء داعين المولى ــ عز وجل ــ أن يتغمدهم بواسع رحمته ويدخلهم فسيح جناته.
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