لن ننساكم.. حمدي فتحي يحيي ذكرى الشهداء الـ74

أحيا حمدي فتحي لاعب النادي الأهلي ذكرى وفاة 74 من شهداء الأهلي في مذبحة بورسعيد.

ونشر حمدي فتحي عبر استوري بحسابه إنستجرام صورة لجماهير الأهلي وعلق عليها قائلا "لن ننساكم".

وأحيت إدارة النادي الأهلي الذكرى التاسعة لشهداء الأهلي في مجزرة بورسعيد.