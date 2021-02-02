رياح مثيرة للأتربة.. تحذير عاجل من الأرصاد السعودية

حذرت الأرصاد السعودية، اليوم الثلاثاء، من تعرض البلاد لرياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار، تحد من الرؤية.





وقالت الأرصاد السعودية إن هذه الرياح تتعرض لها مدن مكة والمدينة ونجران، وتمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.





من ناحية أخرى، أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم في منطقة المدينة المنورة، تَضَمّن أمطارًا رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظة ينبع.





وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحًا، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.







