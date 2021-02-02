صحة شمال سيناء: تطهير وتعقيم الخزانات بالمصالح الحكومية والمستشفيات والمدارس ومحطات المياه

أكد الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بمحافظة شمال سيناء، أن الإدارات الصحية بمراكز المحافظة تتولى تنفيذ حملة لتطهير خزانات المياه الرئيسية بالمصالح الحكومية والمستشفيات والمدارس في مختلف المراحل التعليمية، وكذلك خزانات المياه ذات السعات الكبيرة، وذلك بالتنسيق مع مجالس المدن ومديري الإدارات ورؤساء المصالح بكل مركز.





ويأتي ذلك من أجل التأكد من تنفيذ إجراءات التعقيم والتطهير وتوافر المستلزمات الوقائية، علاوة على التشديد على ارتداء الكمامات وإتباع إجراءات التباعد الاجتماعي عند التعامل المباشر مع الجمهور للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا المستجد.





وقال إن مديرية الصحة، انتهت من عملية تطهير الخزان الجديد بكرم ابونجيله "أرض الكارنتينة سابقا" بمدينة العريش محافظة شمال سيناء، بالتعاون مع الشركة القابضة لأعمال مياه الشرب والشركة المنفذة قبل دخول المحطة الخدمة لضخ مياه الشرب إلى عدد من المناطق في مدينة العريش.





وأضاف أن فرق من الإدارات الصحية، تتولى عملية تطهير خزانات ومحطات المياه الرئيسية، وكذلك الخزانات في المدارس على مستوى المحافظة، وإجراء التحاليل الكيمائية والبيولوجية للمياه للتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية.





وقال الدكتور رمضان توفيق إسحاق مدير عام الطب الوقائى، إنها المرة الأولى التي تجرى فيها عملية التطهير بإضافة الكلور منذ افتتاح رافع كرم ابو نجيلة بمدينة العريش، فى إطار احتفالات المحافظة بذكرى انتصارات اكتوبر المجيدة، لافتا إلى أن عملية تطهير الخزان تأتي ضمن خطة لتطهير خزانات ومحطات المياه الرئيسية، وكذلك خزانات المدارس طبقا للقرارات الصادرة من اللواء المحافظ في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة، للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.





كما تم تطهير محطتي التحلية ٢،١ بالمساعيد، التي تغذي أحياء مدينة العريش، وذلك تحت إشراف محمد جمال عبد الشكور مراقب عام صحة البيئة بالمديرية، من أجل قتل الأحياء الدقيقة والفيروسات المسببة للأمراض وإزالتها.

ولفت إلى أن البرنامج يشمل أيضا تطهير خزانات المدارس وأخذ عينات من المياه يتم بصورة شهرية، طبقا للبروتوكول الموقع بين المديرية ومديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء للحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب.





وأكد فتحى عثمان مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بالمديرية الصحة بالمحافظة، أنه تم تطهير الخزانات الخاصة بوحدات الكُلى الصناعية بمستشفى العريش العام بإجمالى ٨ خزانات، وذلك تحت إشراف مراقبى صحة البيئة بالإدارة الصحية بالعريش ومراقبى صحة البيئة بوسط المدينة.





وأشار عثمان إلى أنه بجانب تطهير الخزانات.. تم أيضا تطهير سيارة نقل المياه الخاصة بوحدة الكُلى، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.





وقال سلامة سالمان مدير عام إدارة الشيخ زويد التعليمية، إن فريق الطب الوقائي بالإدارة الصحية بالشيخ زويد، نفذ عملية تطهير خزانات مياه الشرب بالمدارس في مختلف المراحل التعليمية.





اقرأ أيضا:

شوشة: اهتمام كبير من القيادة السياسية بدعم القطاع الصحي في سيناء

