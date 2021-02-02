ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

السعودية.. تحذير من موجة ممطرة في عدد من المناطق غدا

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 08:17 ص
امطار في السعودية
امطار في السعودية - ارشيفي
Advertisements
محمود نوفل
أفاد عبد العزيز الحصيني الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية بالمملكة العربية السعودية بأن المملكة تتعرض غدًا الأربعاء، لحالة ممطرة هي الحالة العاشرة لموسم أمطار الحالي، يمكن تصنيفها من خفيفة لشبه قوية.

وذكر قائلا عبر حسابه علي موقع التدوينات القصيرة تويتر : "نطاق التأثير في مناطق: تبوك والمدينة المنوّرة ومكة المكرّمة والشمالية والجوف وحائل والقصيم والرياض والشرقية والباحة وعسير وجازان والكويت".

وتابع عبر حسابه في "تويتر": "الأمطار المتوقعة متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لغزيرة وحبات بَرَد ورياح نشطة مع غبار، يرافق ذلك ارتفاعٌ في الحرارة ثم انخفاضٌ وفرصة جريان أودية على أجزاءٍ من مناطق تبوك بالدرجة الأولى، والشمالية والجوف وحائل والقصيم بالدرجة الثانية، والمدينة المنوّرة ومكة المكرّمة والباحة وعسير ثالثًا.

وواصل حديثه عبر تويتر قائلا : "مناطق: الرياض والشرقية والصمان متوقع أن تكون الأمطار - معظمها خفيفة لمتوسطة، قد تكون شبه غزيرة على المحافظات الشمالية والغربية وقد تؤدي إلى جريان خفيف للأودية، وبداية الحالة الممطرة يوم الأربعاء".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

من الجمعة إلى الأحد.. الأرصاد السعودية تحذر من حالة الطقس

الأرصاد السعودية تحذر من أمطار رعدية ورياح قوية في عدة مناطق

الثلوج تكسو شمال السعودية.. شاهد.. المملكة تتعرض لموجة قاسية من الطقس السيئ

بالسعودية.. سحب رعدية ورياح وأمطار متفاوتة على عدة مناطق

تصل 2 تحت الصفر.. الأرصاد السعودية تحذر من موجة باردة بداية من الجمعة

إنذار عاجل وأمطار رعدية وانعدام للرؤية.. ماذا يحدث فى المدينة المنورة

ترشيحاتنا

الكهرباء : فصل العداد لو تأخر المشترك عن السداد 3 أشهر

كيف أخرج زكاة المال على ذهب زوجتي ؟.. الإفتاء تجيب

علي زين يحيي ذكرى شهداء الأهلي

تسجيل صوتي يكشف مفاجأة حول وفاة مارادونا

السعودية.. تحذير من موجة ممطرة في عدد من المناطق غدا

بعد نجاح تنظيم مونديال اليد.. هشام نصر: الاتحاد الدولي لم يصدق الإنجاز.. ومصر جامدة أوي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زيادة جديدة في سعر إلنترا HD موديل 2021.. تعرف عليها

المشيمة والحبل السري .. دراسة تكشف سر حماية الأطفال من كورونا

زيادة ثانية لأسعار نيسان قاشقاي 2021 في مصر.. تعرف عليها