السعودية.. تحذير من موجة ممطرة في عدد من المناطق غدا

أفاد عبد العزيز الحصيني الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية بالمملكة العربية السعودية بأن المملكة تتعرض غدًا الأربعاء، لحالة ممطرة هي الحالة العاشرة لموسم أمطار الحالي، يمكن تصنيفها من خفيفة لشبه قوية.





وذكر قائلا عبر حسابه علي موقع التدوينات القصيرة تويتر : "نطاق التأثير في مناطق: تبوك والمدينة المنوّرة ومكة المكرّمة والشمالية والجوف وحائل والقصيم والرياض والشرقية والباحة وعسير وجازان والكويت".





وتابع عبر حسابه في "تويتر": "الأمطار المتوقعة متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لغزيرة وحبات بَرَد ورياح نشطة مع غبار، يرافق ذلك ارتفاعٌ في الحرارة ثم انخفاضٌ وفرصة جريان أودية على أجزاءٍ من مناطق تبوك بالدرجة الأولى، والشمالية والجوف وحائل والقصيم بالدرجة الثانية، والمدينة المنوّرة ومكة المكرّمة والباحة وعسير ثالثًا.



