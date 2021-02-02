مسؤول لبناني يزف بشرى سارة بشأن نتيجة تجربة بحثية للقاحات كورونا

زف مدير مستشفى الحريري الجامعي فراس أبيض بشرى سارة عن التطعيم بلقاح كورونا في لبنان حيث قال إن من بين ٧٥٠٠٠ شخص تقريبًا تلقوا أحد اللقاحات الخمسة في تجربة بحثيّة، لم يتوفَّ شخص واحد بسبب كورونا.





وغرد فراس أبيض عبر تويتر قائلا:"يبدو أن عددًا قليلًا فقط من الأشخاص دخلوا المستشفى، ولم يبقَ أي منهم في المستشفى بعد ٢٨ يومًا من تلقيه اللقاح".





وواصل سلسلة تغريداته عبر تويتر قائلا : لا أحد بأمان حتى يصبح الجميع بأمان... لقد أصبح من الواضح أكثر من أي وقت مضى أنّ مأساة البلدان الفقيرة يمكن أن تصبح مأساة لكل بلد.



