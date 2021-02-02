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فن

نيللي كريم تروج لعمل فني جديد مع فريق المدفعجية: انتظرونا

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 08:41 ص
نيللي كريم و المدفعجية
نيللي كريم و المدفعجية
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ندى فكري
نشرت الفنانة نيللى كريم صورة جديدة لها وذلك من خلال خاصية استورى عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام. 
 
وظهرت نيللي كريم في الصورة مع فريق المدفعجية وعلقت قائلة :" انتظرونا "..

وقامت نيللي منذ أيام بنشر بوسترات لـ عمل جديد لها  تحت اسم " هيتايا "وجاءت البوسترات مكتوب بجانبها "هيتايا مسرحية جديدة"، وأخرى " "هيتايا مسلسل جديد " ، وثالثة "هيتايا برنامج كورة"، وأخيرا هيتايا برنامج طبخ"".

يذكر أن الفنانة نيللي كريم، بدأت تصوير أولى مشاهد مسلسلها الجديد الذي يحمل إسم "ضد الكسر" وهو اسم مؤقت للعمل.

مسلسل ضد الكسر انتاج العدل جروب، وتأليف عمرو الدالي، ومن إخراج أحمد خالد.

يذكر أن نيللي كريم شاركت العام الماضي في رمضان بمسلسل "100 وش" والذى حقق نجاحا كبيرا عند عرضه وشاركها البطولة فيه آسر ياسين وإخراج كاملة أبو ذكرى. 

كما قدمت نيللي كريم مع الفنان ظافر العابدين فيلمًا بعنوان "خط دم" والذى عرض عبر إحدى المنصات الإلكترونية. 
نيللي كريم تروج لعمل فني جديد مع فريق المدفعجية: انتظرونا
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