نيللي كريم تروج لعمل فني جديد مع فريق المدفعجية: انتظرونا

نشرت الفنانة نيللى كريم صورة جديدة لها وذلك من خلال خاصية استورى عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت نيللي كريم في الصورة مع فريق المدفعجية وعلقت قائلة :" انتظرونا "..

وقامت نيللي منذ أيام بنشر بوسترات لـ عمل جديد لها تحت اسم " هيتايا "وجاءت البوسترات مكتوب بجانبها "هيتايا مسرحية جديدة"، وأخرى " "هيتايا مسلسل جديد " ، وثالثة "هيتايا برنامج كورة"، وأخيرا هيتايا برنامج طبخ"".

يذكر أن الفنانة نيللي كريم، بدأت تصوير أولى مشاهد مسلسلها الجديد الذي يحمل إسم " ضد الكسر" وهو اسم مؤقت للعمل.





مسلسل ضد الكسر انتاج العدل جروب، و تأليف عمرو الدالي، ومن إ خراج أحمد خالد.



