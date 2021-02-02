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دار الإفتاء: أرباح البنوك ليست حراما ويجوز أخذها شرعا.. فيديو

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 08:58 ص
امين دار الافتاء
امين دار الافتاء المصرية
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ياسمين القصاص

قال الدكتور خالد عمران أمين الفتوي بدار الافتي، إن إيداع الأموال في البنوك قد تكون عبارة عن استثمار وتمويل، منوها إلى أن البنوك تكون صورا جديدة من العقود والمعاملات، حيث أن شهادات الاستثمار تمثل دور عقد جديد بين المودع والبنك من باب الاستثمار وليس من باب الربا، معاملات البنوك لم تكون مثل الربا التي تمك ذكره في الفقه الإسلامي.

 

وأضاف "أمين الفتوي بدار الافتاء، عبر مكالمته الهاتفية في برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن المعاملات البنكية تكون استثمارا حتى أن الشرع يرغب في هذا الأمر، حتى يتمكن الانسان أن يدور أمواله بصورة صحيحة، فحينها لم يلجأ للأشخاص التي تقوم بسرقة أمواله والنصب عليه.

 

وأكمل خالد عمران، "إيداع الأموال في البنك يجعل من أموال الأشخاص مؤتمنة، وحتى من بعد دراسة طويلة تم إثبات أن البنك من العوامل الرئيسية في الائتمان على أموال المواطن"، موضحا أن لم يوجد بالبنك أي شبهه أو ربا كما يشاع الكثير من الأشخاص،  مطمئنا الأشخاص في الاحتفاظ بأموالهم داخل البنك دون الخوف من هذا الأمر.

 

وفي سياق أخر أوضح، أن مسمى زواج التجربة مخالف للقيم مشيرا إلى أنه يعد استهتارا بشئ مقدس مشيرا إلى أن الله سبحانه وتعالى جعل الزواج ميثاقا غليظا ولا بد أن يحترم.

 

وتابع   أمين الفتوى بدار الافتاء أن زواج التجربة يعد تلاعبا بهذا الميثاق الغليظ مؤكدا أن بعض الشروط لزواج التجربة يعد مخالف للشريعة الاسلامية.

 

وأشار عمران إلى أن زواج التجربة لا ينظر إليه شرعا وقانونا مؤكدا أن هناك جهات تعمل على حل مشاكل الطلاق ولا بد من استشارة المتخصصين سواء في الشريعة أو علماء النفس.

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