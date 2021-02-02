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أخبار العالم

عودة للوراء.. دولة عربية تعيد إغلاق مطاراتها من جديد بسبب كورونا

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:01 ص
مطار
مطار
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محمود نوفل
كشف  الدكتور وزير الصحة العماني الدكتور أحمد بن محمد السعيدي، أن إغلاق مطارات السلطنة " قيد الدراسة والنقاش " من قِبل اللجنة الفنية رغم الكثير  من الأضرار الاجتماعية والاقتصادية التي قد تصيب الاقتصاد العماني .


وبحسب موقع الشبيبة العماني ، فقد أشار وزير الصحة الي إنه على الرغم من قرار اللجنة العليا إغلاق المنافذ الحدودية البرية إلا أن أعداد الإصابات واصلت الارتفاع مما اضطر السلطان العمانية  إلى اتخاذ اجراءات احترازية إضافية. 

وقال ان المجتمع هو من يدفع الآن ثمن سوء تصرف فئة قليلة من المستهترين والمتهاونين من الذين تخلوا عن كافة الاجراءات الاحترازية.

وكانت سلطنة عمان قد أعلنت في وقت سابق عن تسجيل 6 حالات مؤكدة من السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد سريعة الانتشار في السلطنة. 
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