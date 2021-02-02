بإطلالة أنيقة ومحتشمة.. أصالة تتألق في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام





وظهرت أصالة في الصورة بإطلالة أنيقة ومحتشمة وعلقت قائلة: "ذوق وراحة".





وكانت الفنانة السورية أصالة نصري، قد صرحت بأنها تفكر في كتابة مذاكرتها وأسرار عن حياتها الشخصية.





وأضافت اصالة خلال لقاء لها مع برنامج ET بالعربي: "اذا قدمت حياتي في عمل فني ستكون اشبه بالمسلسل الهندي المليء بالمعجزات والتغيرات المفاجئة".





وأشارت النجمة السورية، إلى انها لم تفكر في كتابة وصيتها، لافتة إلى أنها ترى انها لا تزال في بداية حياتها، وتبدأ من جديد ولديها أهداف في الحياة منها تربية طفليها التوأم "علي وآدم".





ونوهت أصالة، إلى أن الفنان السوري الراحل حاتم على لم يحظ بالتكريم الذي يليق به في سوريا، من قبل نقابة الفنانين أو غيره من المؤسسات الفنية.

وأكدت أصالة إنها لم تنزعج إذا دفنت بعد وفاتها في مصر، أو المملكة العربية السعودية أو البحرين قائلة: "أشعر أن كل البلاد العربية بلدي".

نشرت الفنانة أصالة صورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".