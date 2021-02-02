رغم الكارثة الوبائية.. أمريكا تتقدم على العالم في هذا الأمر

تجاوز عدد الأمريكيين الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا ، العدد الإجمالي للمصابين بالمرض في الولايات المتحدة، وفق ما أوردت شبكة بلومبرج.





وتشير التقييمات الأخيرة على أن 26.5 مليون أمريكي تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا مرة أو مرتين.





وذكرت التقييمات، انه في الوقت نفسه سجلت أمريكا 26.2 مليون حالة لإصابة مواطنيها بالمرض منذ لحظة تسجيل أول حالة للإصابة في الأراضي الأمريكية.





وأشارت بلومبرج إلى أنه يتم يوميا في الولايات المتحدة تلقيح نحو 1.35 مليون شخص أي أكثر من أي دولة أخرى في العالم حتى في بريطانيا التي كانت أولى دول العالم في اقرار التطعيمات، حيث تلقح يوميا نحو 200 ألف مواطن.





وقالت جامعة هوبكنز، بأن حصيلة ضحايا كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 443 ألف شخص، وهي بذلك في قائمة العالم من حيث الإصابات والوفيات، وتليها الهند والبرازيل وروسيا وفرنسا وبريطانيا ثم البقية.



