محمد جاد: الرئيس السيسي يؤكد أهمية العمل العربي الجماعي لاستعادة استقرار المنطقة.. فيديو

قال الإعلامي محمد جاد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى شارك فى أعمال الجلسة الافتتاحية للمنتدى العربى الاستخباري، وذلك عبر الفيديو كونفرانس، لافتًا إلى أن الرئيس وجه كلمة للوفود المشاركة يؤكد فيها أهمية التعاون وتفعيل المنتدى العربى الاستخبارى.





وأضاف "جاد"، خلال تقديمه حلقة اليوم ببرنامج "صباح البلد" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الرئيس أكد على أهمية تفعيل المنتدى العربي الاستخباري كآلية قوية وداعمة للتعاون الاستخباراتي الوثيق بين الدول العربية الشقيقة، فضلًا عن العمل على وضع منظومة متكاملة ومحكمة لمكافحة الإرهاب تعتمد على تقاسم الأدوار وتبادل الخبرات والتحديث والتطوير المستمر لآليات المواجهة في هذا الشأن.





وتابع:كما أكد الرئيس على أهمية العمل الجماعي في إطار الأخوة العربية على استعادة الاستقرار في دول المنطقة، لاسيما التي تشهد حالة من السيولة وتعصف بها الأزمات، وتسعى التنظيمات الإرهابية للاستقرار والتمدد فيها، مدعومة بقوى خارجية إقليمية ودولية تستهدف صناعة الفوضى من أجل السيطرة على مقدرات أوطاننا العزيزة، مناشدًا المشاركين جميعًا بالتعاون والوقوف صفًا واحدًا لنبذ الفرقة وتجاوز أي خلافات من أجل إعلاء مصالح الأوطان والشعوب العربية..



