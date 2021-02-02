ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بشرى سارة .. نقيب أطباء لبنان يكشف موعد فتح البلاد تدريجيا

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:28 ص
لبنان
لبنان
Advertisements
محمود نوفل
قال نقيب الأطباء اللبنانيين شرف أبو شرف، إنه يرجح اعتماد توصية النقابة بإعادة فتح البلد تدريجيًا بعد الثامن من فبراير الجاري.  

وأضاف نقيب أطباء لبنان في تصريحات ل "صوت لبنان " قائلا :  مع إبقاء المقاهي والمطاعم والملاهي ودور العبادة ومراكز التجمعات مقفلة. 

جاءت تلك التصريحات بالتزامن مع سلسلة من التغريدات لمدير مستشفى الحريري الجامعي فراس ابيض والتي بشر فيها كل اللبنانيين حيث قال " ان من بين ٧٥٠٠٠ شخص تقريبًا تلقوا أحد اللقاحات الخمسة في تجربة بحثيّة، لم يتوفَّ شخص واحد بسبب كورونا. 

وعبر تويتر غرد ابيض قائلا : "ويبدو أن عددًا قليلًا فقط من الأشخاص دخلوا المستشفى، ولم يبقَ أي منهم في المستشفى بعد ٢٨ يومًا من تلقيه اللقاح".

وواصل سلسلة تغريداته عبر تويتر قائلا : لا أحد بأمان حتى يصبح الجميع بأمان... لقد أصبح من الواضح أكثر من أي وقت مضى أنّ مأساة البلدان الفقيرة يمكن أن تصبح مأساة لكل بلد.

وختم قائلا : كلما انتشر الفيروس، وكلما طالت مدة تطعيم الناس، زادت فرصة استمرار الفيروس في التحور بطرق تعرض العالم كله للخطر".


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد إصابة والديه بـ كورونا.. مدير أكبر مستشفى بـ لبنان: محنة لا أتمناها لأحد

بعد تسجيل أول إصابة بالسلالة الجديدة.. تحذير شديد اللهجة بشأن كورونا في لبنان

شيشة وبدون كمامة.. ضباط شرطة يشعلون السوشيال ميديا في لبنان لخرقهم إجراءات كورونا

بعد امتلاء المستشفيات بمصابي كورونا.. بيان صادم من مسئول طبي كبير في لبنان

خارج عن السيطرة.. لبنان يواجه خطر تزايد إصابات كورونا.. توجه لتمديد الإغلاق الشامل بعد امتلاء المستشفيات.. تحذير خطير بعام من المعاناة وسط وصول اللقاح.. والوفيات ترتفع إلى الضعف

بسبب كورونا.. مسؤول طبي لبناني يحذر من أيام صعبة الأسابيع المقبلة

ترشيحاتنا

لتعزيز صدارته للدوري الممتاز.. تشكيل الزمالك لمواجهة غزل المحلة وحكام اللقاء

منافس هاني شاكر| في ذكرى رحيله.. حادث مأساوي يؤدي لوفاة عبد اللطيف التلباني

امرأة تفقد حاسة الشم لمدة عام بعد إصابتها بفيروس كورونا

سعر الذهب اليوم 2-2-2021

ما حكم الشرع في الزوج الذي يهجر زوجته لفترة طويلة ؟.. أمين الفتوى يجيب

بصورة من الاختيار 2 .. أحمد مكي الأكثر بحثًا على جوجل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تحذر من وضع هذا الخضار في الثلاجة

تجمدت حتى الموت.. نهاية مأساوية لمريضة زهايمر بعد مغادرة بيتها خلال عاصفة ثلجية

في لمح البصر.. وجبات إفطار سحرية تساعدك على خسارة الوزن