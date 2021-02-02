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حوادث

ارتكبوا مخالفات إدارية.. المحكمة التأديبية تعاقب رئيس مدينة بدر و3 من مساعديه

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:52 ص
المحكمة التأديبية
المحكمة التأديبية العليا
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جودت عيد
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 287 لسنة 61 قضائية عليا بمجازاة رئيس جهاز مدينة بدر و3 مسئولين آخرين من مساعديه بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات إدارية تتمثل في إصدار شهادات تشكيل اتحاد شاغلين.
 
تضمن الحكم مجازاة رئيس قسم اتحاد الشاغلين بجهاز مدينة بدر بغرامة تعادل أجر عشرة أيام من راتبه الإجمالي عند انتهاء خدمته، وخصم أجر عشرة أيام من راتب كل من مدير إدارة خدمة المواطنين بالجهاز ونائب رئيس الجهاز، ومجازاة رئيس الجهاز بعقوبة التنبيه. 

وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما جاء في تقرير الاتهام بأن جميع المحالين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانه وخالفوا أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وكذا أحكام قانون البناء ولائحته التنفيذية.


وكشفت حيثيات المحكمة التأديبية العليا أن المحالين من الأول حتي الثالث اشتركوا كل بحسب وظيفته في إصدار شهادة بتجديد تشكيل اتحاد شاغلين بالحي المتميز فيلات بمدينة بدر بأكمله رغم تقسيم الحي إلى 4 قطاعات وهي  (L.A.K.B) وصدور شهادتين منه بإشهار اتحاد شاغلين لقطاعي (A.K).


وجاء بأوراق القضية أن المحالين الثلاثة أغفلوا إثبات تاريخ شهادة اتحاد الشاغلين رغم عدم تضمينها أنه يعمل بها لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدورها.

وتبين أن المحال الرابع منفردًا اعتمد الشهادة سالفة الإشارة اليها رغم إغفال تاريخ صدورها دون تدارك ما بها من مخالفات، وقام بتضمين خطابه الموجه الى النيابة ردًا على الشكوى بأن اتحاد الشاغلين رقم 49 هو والعدم سواء لعدم اتخاذه الإجراءات اللازمة لتجديده رغم اعتماده إصدار شهادة بتجديد اتحاد الشاغلين.
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